MINUTE MACRO : Anarchy in the UK, Fin des négociations Chine/USA, AAA pour les USA, patience pour la BCE… 0 03/04/2019 | 12:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les membres de l'Union européenne s'impatientent de savoir ce qui va se décider à Londres. Il semblerait que les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis touchent à leur fin. Les Etats-Unis conservent leur note souveraine triple AAA. Le BCE ne va pas voler au secours des établissements financiers de sitôt.

May et Corbyn, ensemble pour éviter un No-Deal. La Première ministre britannique veut reporter une nouvelle fois le Brexit afin d'éviter une sortie désordonnée le 12 avril et d'avoir le temps de trouver un plan B avec le Parti Travailliste. "Nous aurons besoin d'une nouvelle extension de l'Article 50, aussi courte que possible". Le leader de l'opposition a accepté de travailler avec Theresa May. L'Union européenne est fatiguée de ce Brexit sans fin. Le négociateur en chef européen Michel Barnier a évoqué des "risques importants" pour l'économie de l'UE en cas d'un long report. Paris et Berlin réclament au Royaume-Uni plus de clarté. "Sur le Brexit, heure par heure il y a du nouveau. Si nous devions réagir en permanence sur toutes les innovations législatives britanniques, nous passerions nos journées sur le sujet" (ministre français des Affaires étrangères). Emmanuel Macron s'impatiente et refuse que l'UE soit "l'otage" de la crise au Royaume-Uni. Il déclare que faute d'un "plan alternatif crédible d'ici le 10 avril, Londres aura de facto choisi de lui-même de sortir (de l'UE) sans accord".



I've agreed to meet Theresa May to ensure a disastrous No Deal outcome is prevented, and so Labour can give security and certainty to the people of this country. pic.twitter.com/Brw7n8olWd — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 2 avril 2019

"Fin de la partie" entre la Chine et les Etats-Unis. Le vice-président exécutif en charge des affaires internationales à la Chambre de Commerce aux Etats-Unis, Myron Brilliant, a déclaré lors de son interview hier au Financial Times, que les négociations commerciales sino-américaines touchaient à leur fin. Selon le célèbre journal britannique, si les représentants chinois et américains ne parviennent pas à conclure un accord cette semaine, les discussions pourraient se prolonger jusqu'en juin, lors du Sommet du G20.



Quatre-vingt-dix pour cent de l'accord est conclu, mais les derniers 10% sont les plus difficiles, il s'agit de l'étape la plus délicate et elle requerra des compromis des deux côtés.



Bonne note pour les Etats-Unis. Fitch a confirmé la note souveraine AAA de la Première puissance économique mondiale et a maintenu sa perspective "stable" malgré le creusement des déficits (déficit budgétaire à 4% du PIB en 2018) et l'augmentation de la dette (qui a atteint 98.9% du PIB). L'agence de notation a toutefois précisé dans son



La BCE veut prendre son temps. Alors que Mario Draghi a déclaré la semaine dernière que la BCE était prête à alléger le coût des liquidités excédentaires pour les établissements financiers, une responsable de l'institution a tempéré ces propos en affirmant : "Nous devons d'abord mieux comprendre si, et dans quelle mesure, les taux de dépôts négatifs affectent les banques".



En Bref. La Maison Blanche a annoncé que Donald Trump comptait confier à l'ex dirigeante de la commission bancaire de l'Etat du Kansas, Michelle Bowman, un mandat de 14 ans au sein du conseil des gouverneurs , à compter du 1er février 2020. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, demande à l'Italie de faire des "efforts supplémentaires" pour soutenir sa croissance économique , alors que le ministre italien Giovanni Tria a annoncé dimanche la possibilité d'une croissance nulle en 2019. Outre-Atlantique, les commandes de biens durables ont reculé au mois de février (à -1.6%, contre un repli de 0.9% attendu et +0.3% précédemment). Lundi, la France a emprunté 4.814 milliards d'euros à court terme sur les marchés financiers. La Première ministre britannique veut reporter une nouvelle fois le Brexit afin d'éviter une sortie désordonnée le 12 avril et d'avoir le temps de trouver un plan B avec le Parti Travailliste. "Nous aurons besoin d'une nouvelle extension de l'Article 50, aussi courte que possible". Le leader de l'opposition a accepté de travailler avec Theresa May. L'Union européenne est fatiguée de ce Brexit sans fin. Le négociateur en chef européen Michel Barnier a évoqué des "risques importants" pour l'économie de l'UE en cas d'un long report. Paris et Berlin réclament au Royaume-Uni plus de clarté. "Sur le Brexit, heure par heure il y a du nouveau. Si nous devions réagir en permanence sur toutes les innovations législatives britanniques, nous passerions nos journées sur le sujet" (ministre français des Affaires étrangères). Emmanuel Macron s'impatiente et refuse que l'UE soit "l'otage" de la crise au Royaume-Uni. Il déclare que faute d'un "plan alternatif crédible d'ici le 10 avril, Londres aura de facto choisi de lui-même de sortir (de l'UE) sans accord".Le vice-président exécutif en charge des affaires internationales à la Chambre de Commerce aux Etats-Unis, Myron Brilliant, a déclaré lors de son interview hier au Financial Times, que les négociations commerciales sino-américaines touchaient à leur fin. Selon le célèbre journal britannique, si les représentants chinois et américains ne parviennent pas à conclure un accord cette semaine, les discussions pourraient se prolonger jusqu'en juin, lors du Sommet du G20.Fitch a confirmé la note souveraine AAA de la Première puissance économique mondiale et a maintenu sa perspective "stable" malgré le creusement des déficits (déficit budgétaire à 4% du PIB en 2018) et l'augmentation de la dette (qui a atteint 98.9% du PIB). L'agence de notation a toutefois précisé dans son rapport qu'un "déficit important à ce stade du cycle économique place les finances publiques dans une position plus faible pour faire face à tout ralentissement économique futur".Alors que Mario Draghi a déclaré la semaine dernière que la BCE était prête à alléger le coût des liquidités excédentaires pour les établissements financiers, une responsable de l'institution a tempéré ces propos en affirmant : "Nous devons d'abord mieux comprendre si, et dans quelle mesure, les taux de dépôts négatifs affectent les banques".La Maison Blanche a annoncé que Donald Trump comptait confier à l'ex dirigeante de la commission bancaire de l'Etat du Kansas,, à compter du 1er février 2020. Le président de la Commission européenne,, alors que le ministre italien Giovanni Tria a annoncé dimanche la possibilité d'une croissance nulle en 2019.(à -1.6%, contre un repli de 0.9% attendu et +0.3% précédemment). Lundi,sur les marchés financiers.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue