MINUTE MACRO : BCE, Accord Mercosur/UE, Mesures du Mexique, Liste noire de la Chine, OAT au plus bas

La Banque centrale européenne a, sans surprise, maintenu ses taux inchangés (à 0.00% pour le taux refi). Par contre, elle a reporté la date de la prochaine hausse des taux au second semestre 2020, contre début 2020 annoncé lors de sa dernière réunion en avril. Les taux des TLTRO seront plus élevés que ce à quoi s'attendait le marché. Ses prévisions de croissance (1.2%) et d'inflation (1.3%) ont été révisées à la hausse pour 2019, et à la baisse pour l'année prochaine. Lire le communiqué de presse (en français) en cliquant ici . Revoir la conférence de Mario Draghi ci-dessous :





Mexico veut échapper aux droits de douane américains. Le Mexique, accusé par Trump de ne rien faire pour résoudre le problème d'immigration clandestine, a pris des mesures. 6000 hommes ont été envoyés à la frontière sud pour empêcher le passage des clandestins, les comptes bancaires de 26 passeurs ont été gelés, des militants pour les droits des migrants ont été arrêtés et une centaine de migrants Honduriens ont été renvoyés chez eux.



L'UE et l'Amérique Latine sont "très proches d'un accord". Un traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) serait sur le point d'être signé selon Macri et Bolsonaro, les présidents argentin et brésilien.



Bras de fer Pékin/Washington. La Chine a indiqué hier qu'elle allait bientôt publier sa liste noire, contenant des noms d'entreprises américaines jugées "non fiables". Donald Trump, de son côté, a affirmé qu'il prendrait sa décision – d'instaurer des taxes douanières punitives sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises restantes – après le sommet du G20 prévu fin juin au Japon. "Je prendrai une décision dans les deux semaines à venir, après le G20" (Trump).



C'est le jour-J pour Theresa May. Fin mai, elle avait annoncé qu'elle quitterait ses fonctions le 7 juin. Mais… la Première-Ministre britannique va quand même rester en poste jusqu'à la désignation de son successeur, qui doit être élu par les Tories d'ici fin juillet. D'ici là, elle va "continuer à travailler pour les gens de ce pays" mais laisse le soin au prochain chef de l'exécutif de mettre en œuvre le Brexit.



"Les risques sont globalement équilibrés" indique le FMI. Après avoir abaissé ses prévisions de croissance en avril pour les Etats-Unis, le Fonds Monétaire International a finalement révisé à la hausse ses perspectives pour 2019 et 2020. L'institution table désormais sur une hausse de 2.6% cette année et de 2% pour l'année prochaine, soit respectivement +0.3 p.p et + 0.1 p.p par rapport à sa précédente estimation.



Tour du monde des statistiques économiques. En Allemagne, la production industrielle a reculé de 1.9% en avril (contre +0.5% en mars). En Russie l'inflation a ralenti en mai , à 5.1% sur un an, ouvrant la voie à une possible baisse des taux. Aux Etats-Unis, le déficit commercial a diminué en avril (passant de 51.9 milliards de dollars à 50.8 milliards), mais pas avec la Chine. La productivité au 1er trimestre a été révisée à la baisse. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont restées inchangées. Au Japon, la consommation des ménages a progressé de 1.3% en avril sur un, affichant un quatrième mois positif d'affilée, mais a ralenti par rapport aux mois précédents.



Cet après-midi le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi sera publié outre-Atlantique. Nous prendrons donc connaissance de l'évolution du salaire horaire moyen, des créations d'emplois du secteur privé et du taux de chômage.



En Bref. La Banque centrale d'Allemagne a abaissé ses prévisions de croissance (+0.6% en 2019 contre 1.6% lors de sa précédente estimation) en raison notamment du ralentissement de la production industrielle et des exportations. L'OAT tombe à son plus bas historique à 0.099% .