MINUTE MACRO : BCE, FED, PMI, Bund à taux négatif, Merkel, Johnson et Macron parlent Brexit

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La BCE va mettre en place un "paquet" de mesures. Divergences au sein de la Fed, qui garde sous le coude certaines solutions. Le successeur de May reste dans l'impasse nord-irlandaise. L'émission d'un Bund à taux négatif a fait un flop. La conférence annuelle de Jackson Hole débute aujourd'hui. Des indices PMI au plus haut de deux mois. Contre toute attente, l'indice PMI flash de l'activité des services de la zone euro a progressé en août, à 53.4, après 53.2 en juillet. L'indice PMI des services reste inférieur au seuil symbolique de 50 – qui sépare croissance et contraction de l'activité - mais s'est également redressé, à 47.0, contre 46.5 le mois précédent.



Le gouvernement allemand propose de "faire preuve d'imagination" pour résoudre le problème du Backstop. Angela Merkel est optimiste après sa rencontre avec Boris Johnson et estime qu'une entente est probable d'ici un mois sur la question du "Backstop", au cœur de l'impasse sur le Brexit. Le Premier ministre britannique a rappelé qu'il était en faveur d'un accord de sortie mais qu'il ne voulait pas de cette clause dite de filet de sécurité entre les deux Irlande. Emmanuel Macron a également déclaré ce jeudi qu'une solution pourrait être trouvée "d'ici 30 jours". C'est aujourd'hui au tour du président français d'accueillir le successeur de Theresa May.



La Fed va garder ses "options ouvertes" sur l'évolution des taux. Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié hier soir, révèle que de nombreux membres de l'institution ne partagent pas le même point de vue concernant l'évolution des taux d'intérêt et la stratégie à adopter. Une grande majorité des analystes s'attendent à une prochaine réduction des taux dès la prochaine réunion en septembre. Néanmoins, la Banque centrale américaine estime que "la nature des risques (...) et l'absence de clarté sur leur résolution renforcent le besoin (pour la Fed) de demeurer flexible et centrée sur les informations économiques". Elle a donc indiqué qu'elle allait "maintenir un éventail d'options dans l'établissement du niveau des taux".



Peu d'engouement pour la première émission d'un Bund à taux négatif. L'Allemagne avait pour objectif de vendre de la dette à 30 ans à taux négatif, pour un montant de 2 milliards d'euros. Mais seuls 824 millions ont trouvé preneurs. L'opération n'a pas rencontré le succès espéré.



En Bref. Aujourd'hui marque le début du symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole , dont le thème cette année est "les défis de la politique monétaire". Jerome Powell prononcera un discours demain à 16h (heure de Paris).

La BCE a publié le compte-rendu de sa dernière réunion en début d'après-midi. Mario Draghi a promis de mettre en place dès septembre des nouvelles mesures pour stimuler l'économie (accroître son programme de rachats d'actifs et baisser les taux ? ) et d'apporter un plus grand soutien aux banques.

Le Royaume-Uni et la Corée du Sud vont signer un accord de libre-échange post-Brexit.

"La Fed, réveillez-vous !" a lancé Donald Trump, critiquant pour une énième fois la Fed. Il estime que Jerome Powell bride la croissance en refusant de baisser ses taux.

Les économistes du FMI mettent en garde l'Administration Trump, en indiquant que la guerre commerciale sino-américaine, la mise en place de tarifs douaniers et l'affaiblissement du dollar "ont peu de chances d'arriver à réduire les déséquilibres mondiaux".

Le président de la République italienne Sergio Mattarella attend des "signes concrets" sur la possibilité de former une nouvelle alliance gouvernementale. "Le président veut des signaux clairs sur un possible accord aujourd'hui et des développements significatifs d'ici le début de la semaine prochaine".

