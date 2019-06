MINUTE MACRO : BCE, Mexico, Pékin, Beige Book, Trump en France, Forum économique… 0 06/06/2019 | 11:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Aujourd'hui, c'est la journée de la BCE. Les commentaires de Mario Draghi sont très attendus. Alors que Washington brandit la menace de nouvelles surtaxes, Pékin ne faiblit pas. La note de la dette publique du Mexique est revue à la baisse. Les avancées dans les négociations entre le Mexique et les Etats-Unis ne sont pas suffisantes. Décision de la BCE. Dans un contexte compliqué par les tensions commerciales, les inquiétudes sur la croissance et l'inflation, la BCE va communiquer sur sa politique monétaire et présenter ses nouvelles prévisions économiques. Il est attendu qu'elle laisse ses taux directeurs inchangés et qu'elle soit plus généreuse au niveau des prêts accordés aux banques européennes (TLTRO). Actuellement prévue au début 2020, la date de la prochaine hausse des taux pourrait à nouveau être repoussée. Mario Draghi tiendra une conférence de presse après la réunion de la BCE.



Fitch, Moody's et Mexico. L'agence de notation Fitch Ratings a révisé à la baisse la note du Mexique passant de "BBB+" à "BBB" évoquant les risques financiers liés, entre autres, aux menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les importations mexicaines. L'agence Moody's, quant à elle, a confirmé la note de crédit "A3".



Intensification des tensions commerciales sino-américaines. Le ministère chinois a déclaré que Pékin était déterminé à se battre jusqu'au bout face à Washington, qui menace d'imposer des droits de douane sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises restantes.



En Bref. Trump indique que des progrès ont été réalisés dans les négociations avec le Mexique mais qu'ils sont encore loin d'être suffisants. ....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juin 2019 Le Beige Book publié par la Fed fait état d'un léger redressement en avril et en mai de l'activité économique américaine. Comme attendu, la Banque centrale indienne (RBI) a baissé de 0.25 point de pourcentage son principal taux d'intérêt (taux refi) , passant de 6.00% à 5.75%, dans un contexte de ralentissement de la croissance. Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, et celui de la Fed de New York, John Williams, vont prendre la parole aujourd'hui , notamment pour discuter d'économie internationale. Donald Trump se rend en France pour les commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement et va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Le forum économique international de Saint-Pétersbourg débute ce jeudi 6 juin et durera jusqu'au 8 juin. Le président chinois Xi Jinping va prononcer le discours d'ouverture. La troisième conférence Sohn Monaco Investment, qui réunit les principaux gestionnaires de fonds spéculatifs européens, a lieu ce jour au Monaco Yacht Club . Cet évènement permet aux hedge fund de présenter leurs idées d'investissement et de collecter des fonds pour soutenir la recherche, le traitement et les soins du cancer pédiatrique.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue