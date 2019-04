MINUTE MACRO : BCE, Nouveau report du Brexit, Inflation en Chine, aux US, au Japon, en Allemagne… 1 11/04/2019 | 11:25 Envoyer par e-mail :

Lors du Conseil européen extraordinaire la nuit dernière, les chefs d'Etats et de gouvernements ont réussi à s'entendre sur le délai supplémentaire à accorder aux britanniques. Trump a saisi cette occasion pour critiquer l'UE, dans son collimateur depuis le début de semaine. La Banque centrale européenne s'est réunie hier. Des statistiques sur la croissance, l'inflation et le déficit ont été publiées pour certains pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Les 27 se sont mis d'accord concernant la date de report du Brexit et Donald Trump a donné son avis. Emmanuel Macron voulait un délai court. Angela Merkel n'était pas contre un report allant jusqu'au début de l'année 2020, Donald Tusk proposait une prolongation allant jusqu'à 12 mois et Michel Barnier attendait d'en savoir plus quant à la stratégie de May pour fixer une date. Finalement, les 27 se sont entendus. Le Brexit est reporté au 31 octobre prochain et une sortie sans accord n'est plus envisagée demain. Les britanniques vont donc participer aux élections européennes à la fin du mois de mai, à moins qu'un compromis ne soit trouvé d'ici là mais cette hypothèse semble plutôt improbable. Donald Trump en a profité pour mettre son grain de sel et tacler une nouvelle fois l'Europe, disant que l'UE était trop dure avec le RU et un partenaire commercial brutal avec les Etats-Unis, mais que cela allait changer.



Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 avril 2019

Non-évènement de la BCE, qui décide de rester prudente. Hier la Banque centrale a décidé, sans surprise, de maintenir ses taux au plus bas, en confirmant qu'ils resteraient à ces niveaux jusqu'à fin 2019. Pour revisionner la conférence de presse de Mario Draghi ou lire le communiqué publié par la BCE, cliquez



Accélération de l'inflation en Chine. L'indice des prix à la consommation publié ce matin par le bureau national de la statistique s'est établi à 2.3% sur an en mars, contre 1.5% précédemment. L'indice des prix à la production est, de son côté, ressorti à 0.4%, après une croissance de 0.1% en février. La reprise de l'inflation donne peut-être le signal d'un retournement de la conjoncture de la seconde puissance mondiale, qui s'essouffle depuis l'année dernière.



Baisse du déficit aux Etats-Unis. Hier l'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, a fait état de sa plus forte hausse en 14 mois, en augmentant de 0.4% en mars par rapport au mois précédent. Néanmoins,



En Bref. L'indice des prix à la production au Japon a également rebondi en mars , passant de 0.9% à 1.3%. Comme prévu, la croissance du PIB au Royaume-Uni a ralenti en février (passant de 0.5% à 0.2%), "les secteurs des services et de la production ont contribué positivement à la croissance du PIB, tandis que la construction a eu une contribution négative". Des économistes interrogés par la BCE ont abaissé leurs perspectives d'inflation et de croissance pour la zone euro et estiment qu'en raison des facteurs d'incertitudes encore présents (Brexit, tensions commerciales, etc.), la conjoncture économique peut s'affaiblir davantage. Comme attendu, l'indice des prix à la consommation est ressorti à 1.4% en mars en Allemagne , en rythme annualisé. Donald Trump reçoit son homologue sud-coréen Moon Jae-in à Washington pour aborder la thématique de la dénucléarisation de la péninsule.

