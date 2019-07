MINUTE MACRO : Beige Book, G7, Inflation en Zone euro, Brexit dur, GAFA, #Trump2020… 1 18/07/2019 | 12:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les espoirs de voir la Fed baisser ses taux de 0.50 point le 31 juillet ont nettement diminué suite à la publication du Beige Book hier soir. Pour le dernier jour du G7, les ministres des finances tentent de s'accorder sur une imposition minimale des sociétés et sur une cadre réglementaire des cryptomonnaies. L'inflation repart légèrement en juin en zone euro. Les positions vendeuses sur la livre sterling sont de plus en plus importantes. Des enquêtes sur les GAFA sont lancées de part et d'autre de l'Atlantique. Le Congrès a rejeté une motion de destitution contre Trump, lancée après ses tweets racistes. Désillusion après le Beige Book de la Fed. La Fed a publié hier soir son "



Evasion fiscale et Libra. Afin d'éviter l'évasion et l'optimisation fiscale, les membres du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) tentent de s'entendre sur la mise en place d'une imposition minimale des sociétés. Les ministres et banquiers centraux ont également fait part de leur "inquiétude partagée" autour du projet de la Libra, la cryptomonnaie de Facebook.



L'inflation remonte en juin. La dernière estimation de l'indice des prix à la consommation de la zone euro est ressortie hier à 1.3% (contre 1.2% précédemment), ce qui se rapproche (mais pas bien vite) de l'objectif de la BCE, qui vise une inflation inférieure mais proche de 2.0%.



Les craintes d'un no-deal Brexit affectent la livre sterling. La devise britannique évolue sur des plus bas de 2017 autour de 1.24 dollar en raison des inquiétudes des analystes de voir se dessiner un Brexit dur. En effet, le favori à la succession de Theresa May, Boris Johnson, est déterminé à rejeter le "backstop" irlandais. Tout en restant fermement déterminé à ce que le Royaume-Uni quitte l'UE le 31 octobre, avec ou sans accord.



Après Google, Amazon. Nous l'évoquions hier, l'administration Trump a fait savoir qu'une enquête allait être lancée contre Google pour une affaire de trahison au profit de la Chine. Aujourd'hui, c'est Amazon qui se retrouve dans le viseur de la justice, cette fois-ci en Europe. La Commission européenne accuse le géant américain d'enfreindre les règles européennes de la concurrence. Cette nouvelle ne devrait pas plaire à Trump, qui a déjà critiqué la commissaire européenne à la concurrence en raison des amendes infligées à des sociétés américaines.



Trump se radicalise. Après ses attaques racistes contre quatre élues démocrates, Trump continue d'accuser ces "idéologues de gauche", de "détruire leur Constitution et de supprimer les valeurs sur lesquelles leur magnifique pays a été bâti". Il s'est félicité de l'échec du vote d'une motion de destitution à son égard, ainsi que de "l'enthousiasme" dont fait part son "formidable" public.



