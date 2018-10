MINUTE MACRO : Bolsonaro au Brésil, montée de l'AfD en Allemagne, Budget post-Brexit… 0 29/10/2018 | 11:00 Envoyer par e-mail :

La montée des extrêmes dans le monde se confirme ce weekend avec la victoire de Jair Bolsonaro au Brésil, et la présence de l'AfD (parti d'extrême droite) dans tous les parlements régionaux allemands à la suite des élections régionales en Hesse, ce dimanche. Le ministre britannique des Finances doit présenter aujourd'hui un budget post-Brexit, alors qu'un accord n'est toujours pas conclu.

Elections régionales en Allemagne : tensions au sein de la grande coalition, succès des verts et de l'AfD. Dimanche en Hesse, les élections régionales ont eu lieu pour élire les nouveaux députés. Les résultats sont dans la même tendance que ceux des élections bavaroises du 14 octobre, à savoir un recul prononcé pour le parti conservateur (CDU) et son partenaire social-démocrate (SPD), alors que les verts et les populistes de l'AfD ont confirmé leur montée en puissance, et sont désormais présents dans tous les parlements régionaux d'Allemagne. Le parti de la chancelière et le SPD sont arrivés en tête avec respectivement 28% et 20% des voix, mais ont tous deux perdu 10 points par rapport au précédent scrutin de 2013.



Au Brésil, l'extrême droite a remporté l'élection présidentielle. Avec 55.15% des voix, Jair Bolsonaro est devenu le nouveau président du Brésil. Il prendra ses fonctions dès le 1er janvier 2019 au palais du Planalto à Brasilia et succédera à Michel Temer, qui quitte ses fonctions avec un niveau d'impopularité historique, laissant derrière lui un pays mal en point. Les réactions étaient variées, Marine le Pen a salué la victoire de M. Bolsonaro sur Twitter et lui souhaite "bonne chance […] pour redresser la situation économique, sécuritaire et démocratique très compromise du Brésil". A contrario, certains sont plus inquiets, comme Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui appelle à une "Europe puissante face à la montée d'extrêmes, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche partout dans le monde".



Présentation d'un budget post-Brexit. Le chancelier Philip Hammond doit présenter ce lundi au Parlement un budget post-Brexit, dans lequel seront établies les prévisions économiques et les orientations budgétaires, alors même que les négociations sur le Brexit sont encore dans une impasse, à cinq mois de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE.



En Bref. Vendredi, l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé la perspective de la dette italienne , passant de stable à négative. La Banque Centrale de Russie a maintenu son principal taux directeur à 7.5% , après l'avoir relevé en septembre pour la première fois depuis sa crise monétaire de 2014. L'Iran a vendu dimanche pour la première fois son pétrole à des acheteurs privés (plutôt qu'à des pays) via une bourse de l'énergie, pour échapper à la surveillance et au blocage des exportations par les Etats-Unis.



