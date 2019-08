MINUTE MACRO : Bras de fer sino-américain interminable, Prolongation du Brexit, Suspens en Italie, Chute du peso… 1 12/08/2019 | 17:21 Envoyer par e-mail :

Trump pourrait annuler les négociations prévues en septembre avec la Chine. La date de sortie du RU de l'UE pourrait être (encore) prolongée. Boris Johnson va rencontrer Leo Varadkar. Trump veut soutenir le Brexit. Le PIB trimestriel et la livre sterling recule. Matteo Salvini veut gouverner seul l'Italie. Le Peso argentin chute avec la défaite de Macri aux primaires. Et ça continue encore et encore… Vendredi, Trump a envisagé l'annulation des négociations commerciales prévues en septembre avec la Chine et a affirmé que les Etats-Unis ne sont pas prêts à conclure un accord commercial. Face à ce bras de fer interminable entre les deux puissances, le FMI a averti qu' "une escalade dans les tensions commerciales, notamment l'imposition de tarifs douaniers de 25% sur le reste des importations de Chine, pourrait réduire la croissance de 0,8 point de pourcentage sur 12 mois".



Le PIB trimestriel se contracte et la livre recule. Contre toute attente, la croissance du PIB du deuxième trimestre s'est contractée (-0.2%) au Royaume-Uni, une première depuis 2012. Cette mauvaise statistique a poussé la livre sterling sur ses plus bas niveaux depuis de nombreuses années face à plusieurs devises, comme face à l'euro (à 0.9264 pour un euro, niveau de 2008) et au dollar (à 1.2091 dollar, niveau de 1985).





Brexit : les nouveaux rebondissements. Selon plusieurs médias, certains législateurs britanniques prévoient d'obliger le Premier ministre Boris Johnson à prolonger le délai du Brexit. Boris Jonhson a accepté de rencontrer son homologue irlandais Leo Varadkar pour discuter du Brexit et plus particulièrement de la clause de sauvegarde irlandaise. La date de ce rendez-vous est actuellement en discussions. "Donald Trump veut assister à une sortie fructueuse du Royaume-Uni de l'Union européenne" a déclaré John Bolton, conseiller national à la sécurité de Donald Trump, en visite à Londres, ajoutant que la Maison Blanche soutiendra le Brexit par un accord de libre-échange bilatéral.



L'Italie est plongée dans l'incertitude. La semaine dernière, la coalition entre La Ligue d'extrême-droite de Matteo Salvini et le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio a volé en éclat. M. Salvini réclame des élections législatives anticipées et espère profiter de la popularité de son Parti pour se retrouver seul au pouvoir. Les sénateurs italiens se sont réunis aujourd'hui pour discuter de la situation. La chef de file du Parti Démocrate, Andrea Marcucci, a rappelé que seul le président de la République Sergio Mattarella était disposé à dissoudre le parlement italien et a estimé que M. Salvini, responsable de cette nouvelle crise gouvernementale, devait démissionner.



Le Peso argentin chute après la défaite de Macri. Contre toute attente, le président libéral sortant Mauricio Macri a essuyé hier une lourde défaite aux primaires, organisées en vue de l'élection présidentielle d'octobre. Alberto Fernandez, candidat à l'opposition en Argentine est arrivé largement en tête des scrutins, avec 47.65% des voix. Le peso argentin a chuté de 14% face au dollar ce jour.



En Bref

En Italie, La Ligue prévoit un déficit de 2.8% du PIB en 2020, si la TVA n'est pas relevée.

Le franc suisse continue à être recherché. Le taux EUR/CHF évolue sur des niveaux de 2017 à 1.08777 franc.

Le yuan continue de baisser, pour le huitième jour d'affilée, la Banque populaire de Chine laisse sa devise s'affaiblir. Ce lundi elle a fixé son taux pivot à 7.0211 pour un dollar.

Donald Trump a indiqué que la Corée du Nord souhaitait reprendre les négociations sur le dossier de la dénucléarisation de la péninsule.

L'USDA (département de l'agriculture des Etats-Unis) va publier le rapport sur les estimations de l'offre et de la demande agricole dans le monde.

L'agence de notation Fitch a réhaussé d'un cran la note d'endettement de long terme de la Russie à "BBB", avec une perspective stable.

