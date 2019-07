MINUTE MACRO : Bretton Woods, Fed, Backstop, Succession, Budget US, Statistiques économiques … 0 16/07/2019 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Une conférence de haut niveau est organisée ce jour à Paris par la Banque de France. Plusieurs membres de la Fed vont prendre la parole cet après-midi. Johnson et Hunt s'opposent au Backstop. Pour la première fois, une femme va peut-être prendre la tête de la Commission européenne, verdict ce soir. Aux Etats-Unis, Mnuchin et Pelosi tentent de s'entendre sur le plafond de la dette US. Bretton Woods : 75 ans plus tard. A Paris aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, le président de la Banque Mondiale David Malpass, le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney et de nombreux autres intervenants (membres du FMI, de la BRI, de l'OMC, professeurs de la London Business School, Columbia University, etc.) participent à une conférence organisée à Paris sur le thème "75 ans après Bretton Woods – Penser les 75 prochaines années".

Voir les thématiques et le programme ici . Le président de la Fed Jerome Powell, prononcera un discours sur "les aspects de la politique monétaire après-crise".

Audition de Bostic et Bowman. La Fed d'Atlanta organise ce jour l'évènement "Fed Listens" à Augusta en Géorgie, au cours duquel elle reviendra sur sa stratégie, ses outils et ses pratiques de communication. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, la gouverneure du Conseil d'administration de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, ainsi que de nombreux dirigeants de sociétés y participeront.



Non au "backstop". Si les deux candidats au poste de Premier ministre, Boris Johnson et Jeremy Hunt, s'opposent sur de nombreux points, ils sont au moins d'accord sur une chose : ils ne veulent pas de la clause de sauvegarde pour la frontière irlandaise négociée par Theresa May avec Bruxelles.



Succession de Jean-Claude Juncker : Verdict. La ministre allemande Ursula Von Der Leyen pourrait devenir la première femme à la tête de la Commission européenne. Les résultats des votes des membres du Parlement européen seront dévoilés ce soir. Le suspense est à son comble.



Budget US. Le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, poursuivent leurs discussions concernant le plafond de la dette et un possible accord sur un budget de deux ans. "Je pense que nous sommes très proches d'un accord, mais comme vous le savez, ces accords sont très compliqués" a indiqué Steven Mnuchin.



En Bref. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni poursuivent leurs discussions concernant un accord commercial post-Brexit . La Banque centrale australienne, la RBA, est prête à encore réduire ses taux d'intérêt si cela est nécessaire afin de soutenir l'emploi, la croissance, les salaires et l'inflation. Les ventes au détail du mois de juin aux Etats-Unis devraient augmenter de 0.1% , soit à un rythme plus lent que le mois précédent (0.5%). L'indice ZEW du sentiment économique allemand continue de s'enfoncer : il est ressorti à -24.5, contre -22.1 attendu et -21.1 précédemment.



