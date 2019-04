MINUTE MACRO : Brexit, Négociations commerciales, Statistiques japonaises, Croissance et déficit italien… 0 08/04/2019 | 11:19 Envoyer par e-mail :

Conseil Européen, No-Deal, Report, le suspense continue... Le Commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, est persuadé qu'il n'y aura pas de Brexit sans accord le 12 avril. Le scénario d'un report au 30 juin, comme l'a demandé Theresa May la semaine passée, sera examiné mercredi lors du Conseil européen extraordinaire. En attendant, la Première ministre britannique continue de travailler avec le Labour pour tenter de trouver un accord susceptible d'obtenir la majorité au Parlement. "Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en désaccord avec le Parti travailliste, mais sur le Brexit, je pense qu'il y a certains points sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord" a-t-elle déclaré.

#Brexit "Étendre, peut-être, sans doute, mais pourquoi ?" s'interroge Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières, qui ajoute qu'un "no deal, c’est vraiment la plus mauvaise solution pour l’économie mais nous y sommes prêts" #8h30Politique pic.twitter.com/N61mNS3UH5 — franceinfo (@franceinfo) 8 avril 2019

Donald Trump toujours optimiste au sujet des négociations commerciales. "La rencontre avec la Chine a été un grand succès" a affirmé le président vendredi, en ajoutant que "les deux points les plus difficiles ont été négociés, avec beaucoup de succès pour notre pays". Aucune précision n'a été ajoutée concernant ces deux points. Selon un



Rebond des créations d'emplois aux Etats-Unis. Le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi aux Etats-Unis fait état de 196 000 nouveaux postes en mars, contre 33 000 en février. Le taux de chômage est resté inchangé à 3.8% et le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0.1% alors que le marché tablait sur 0.3%.



L'économie italienne à la peine. Le gouvernement italien a du mal à maîtriser ses finances, et s'apprête à réviser à la baisse sa prévisions de croissance du PIB pour l'année en cours (de 1.1% à moins de 1%) et à remonter sa prévision de déficit budgétaire à 2.1% pour 2020. Rome devrait transmettre à Bruxelles ses nouvelles prévisions au plus tard le 10 avril.



L'économie japonaise en difficulté face au ralentissement économique mondial. Selon les statistiques dévoilées ce matin par "



3ème estimation de la croissance économique en France. La Banque de France maintient sa prévision de croissance de 0.3% au premier trimestre, portée notamment par une production industrielle dynamique, et plus particulièrement pour le compartiment des produits informatiques et du textile.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019