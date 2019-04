MINUTE MACRO : Brexit, Taux US, inflation, PMI chinois… 0 01/04/2019 | 11:40 Envoyer par e-mail :

Plan B, quatrième vote, No-Deal, personne ne sait comment va se terminer cette saga du Brexit et pour le moment, le suspense reste à son comble. Les critiques envers la Fed fusent à nouveau de la part de la Maison Blanche. Rebond de l'activité manufacturière en Chine. Statistiques économiques majeures des deux côtés de l'Atlantique. Brexit : "Should I stay or Should I go" ? Après le troisième rejet de l'accord sur le Brexit, le Royaume-Uni a de nouveau plongé dans l'incertitude et doit présenter une alternative avant le 12 avril s'ils veulent éviter un Brexit sans accord. Les députés britanniques tentent de trouver un plan B et Theresa May envisage encore de soumettre au vote, pour la quatrième fois, son accord de retrait pour éviter une sortie brutale sans accord. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a convoqué un Sommet européen spécial le 10 avril.



In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 mars 2019

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti en janvier et ressort sous les attentes en zone euro au mois de mars. L'indice PCE, indicateur favori de la Fed pour mesurer l'évolution des prix, s'est établi à 1.4%, un plus bas depuis l'automne 2016. L'inflation annuelle (IPCH) a atteint 1.4% en zone euro, contre 1.5% en février.



Divergence sur les taux. Le principal conseiller de la Maison Blanche, Larry Kudlow, et Donald Trump critiquent la Réserve fédérale. Ils pensent que si la Fed n'avait pas relevé ses taux en 2018, la croissance économique et les marchés financiers se porteraient mieux. Ils prônent une baisse des taux, alors qu'un haut responsable de la Fed, Randal Quarles, estime que "d'autres relèvements des taux pourraient être nécessaires à un certain moment".



Had the Fed not mistakenly raised interest rates, especially since there is very little inflation, and had they not done the ridiculously timed quantitative tightening, the 3.0% GDP, & Stock Market, would have both been much higher & World Markets would be in a better place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 mars 2019

Statistiques mitigées aux Etats-Unis. La croissance de l'activité a ralenti dans la région de Chicago en mars (58.7, contre 64.7 précédemment). L'indice du Michigan, mesurant la confiance des consommateurs, a rebondi (98.4 contre 97.8 en février). Les ventes de logements neufs sont au plus haut depuis près d'un an (à 667K).



Quelques statistiques en Europe. Le déficit public en Espagne est ressorti à 2.63% du PIB en 2018 et figure pour la première fois en plus de dix ans, sous la limite européenne des 3%. Selon les données provisoires publiées par l'Institut National de la Statistique, le Portugal a vu son taux de chômage reculer en février, à 6.3%, contre 6.6% en janvier. "Nous sommes devant un ralentissement général de la croissance dans toute l'Europe et en Italie, en 2019, on se dirige vers zéro" a déclaré le ministre de l'Economie italien.



Progression de l'indice PMI manufacturier en Chine. L'activité manufacturière chinoise a rebondi au mois de mars et est repassée au-dessus du seuil des 50 (à 50.8). Porté par les mesures du gouvernement pour soutenir le secteur privé et par les avancées dans les négociations commerciales sino-américaines, l'indice publié par Caixin et Markit a atteint un plus haut depuis juillet dernier.



Moins d'enthousiasme au Japon. D'après l'enquête Tankan publiée ce matin par la Banque du Japon, le moral des grandes entreprises manufacturières japonaises a fortement baissé au premier trimestre. Il s'est établi à 12, soit un plus bas depuis le premier trimestre 2017, en raison de la baisse de la demande venue de Chine (touchée par les tensions commerciales avec les Etats-Unis), qui est l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Il reste toutefois supérieur à zéro, ce qui reflète qu'une majorité de sociétés estime que la situation est favorable.

Anaïs Lozach



