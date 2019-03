MINUTE MACRO : Brexit or not Brexit ? Intervention du FMI, Record des exportations suisses… 0 19/03/2019 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Le 3ème vote sur l'accord de sortie prévu cette semaine est remis en question. Le Comité de politique monétaire de la Fed se réunit dès ce soir, pour deux jours, et la conférence de presse qui suivra demain est très attendue. Le Fonds Monétaire International débloque une nouvelle tranche de son plan d'aide négocié avec l'Argentine. Les exportations suisses continuent de progresser en février, pour atteindre des sommets. De nouveaux rebonds dans la saga du Brexit. Le président de la Chambre des Communes, John Bercow, s'oppose à un 3ème vote si le texte est identique à celui qui a été rejeté le 12 mars. Le "speaker" s'appuie sur une convention datant du XVIIe siècle qui précise qu'un texte déjà rejeté ne peut pas être représenté au cours d'une même session parlementaire. Theresa May doit donc, en quelques jours, modifier l'accord pour pouvoir le soumettre une nouvelle fois au vote des parlementaires, ce qui semble compliqué étant donné que Bruxelles exclut toujours de le renégocier. Le Secrétaire au Brexit, Steve Barclay, estime qu'un nouveau vote cette semaine "est peu probable". "Un no deal est mieux que l'accord de Mme May, mais l'accord de Mme May est mieux que de ne pas quitter l'UE" a déclaré le président de l'ERG (groupe de députés conservateurs eurosceptiques), Jacob Rees-Mogg. Les désaccords perdurent outre-Manche, et le suspense continue.





Jusqu'à quand la Fed restera-t-elle patiente ? La conférence de presse tenue par la Fed demain sera suivie de près par les investisseurs, qui s'attendent à un statu quo sur les taux, à de possibles annonces concernant la réduction de son bilan, à ses nouvelles perspectives économiques et à plus de précisions sur son calendrier.



Nouveau prêt du FMI à l'Argentine. L'institution a décidé de débloquer près de 11 milliards de dollars pour permettre à la deuxième puissance sud-américaine de relancer sa croissance, stabiliser sa devise et maîtriser son inflation. Elle avait déjà versé 7.6 milliards de dollars en décembre dernier dans le cadre du plan d'aide de 56.3 milliards qu'elle lui a accordé l'an dernier.



En Bref. La Chine s'engage à importer des quantités de produits agricoles américains "très attrayantes" dans le cadre des négociations commerciales "dynamiques" (Sonny Perdue, Secrétaire américain de l'agriculture). Les exportations suisses ont atteint un nouveau record mensuel de 19.4 milliards de CHF (+2.3% par rapport à janvier). La Ministre française de la Défense a profité de sa visite à Washington pour faire part de l'inquiétude de l'Europe concernant la pérennité de l'engagement des Etats-Unis dans l'Otan .

