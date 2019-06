MINUTE MACRO : Budget de la zone euro, Alliance aux Etats-Unis, Tensions géopolitiques, Boulette de Trump… 0 14/06/2019 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Après quinze heures de négociations, les ministres des finances de la zone euro sont parvenus à un compromis concernant un budget commun. Les sociétés américaines appellent la Maison Blanche à conclure un accord commercial avec la Chine. L'attaque des deux supertankers à proximité du détroit d'Ormuz ravive les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Accord ministériel sur le budget de la zone euro. Ce matin, les ministres des finances réunis au Luxembourg ont réussi à se mettre d'accord sur le futur budget de la zone euro, qui va permettre de "soutenir à la fois les réformes structurelles et les investissements publics". Ce budget est toutefois bien inférieur à ce que souhaitait Emmanuel Macron. En effet, selon deux sources européennes, une enveloppe de 17 milliards d'euros sera répartie entre les 19 Etats membres, contre de centaines de milliards demandés par le président français. Cet accord va être présenté la semaine prochaine aux chefs d'Etat réunis à Bruxelles.



Nous avons un budget de la zone euro ! Tôt ce matin, les ministres des Finances de la zone euro se sont mis d'accord pour créer un budget opérationnel qui aidera les pays de la zone euro à converger et devenir plus compétitifs. C'est une avancée majeure https://t.co/8U64MfQvS0 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 14 juin 2019

Il faut que ça cesse ! Les entreprises américaines tapent du poing sur la table et exhortent le président américain à mettre fin au conflit commercial avec la Chine. Plus de 600 sociétés américaines, dont les géants de la grande distribution Target et Walmart, ont rejoint le mouvement "Tariffs Hurt the Heartland", plaidant pour une reprise des négociations et la conclusion d'un accord. "Une intensification de la guerre commerciale n'est pas dans l'intérêt du pays" a averti le groupe.



NEW: 661 American companies and associations call on administration to avoid tariff escalation & reach a deal with China #TariffsHurt https://t.co/3SVmf5Q1zV pic.twitter.com/TNMWcnrhN2 — Tariffs Hurt the Heartland (@TariffsHurt) 13 juin 2019

En Bref. Les américains accusent l'Iran d'être responsable de l'attaque des deux tankers près du détroit d'Ormuz dans le Golfe d'Oman. En Chine, la production industrielle a déçu en mai et se retrouve au plus bas depuis 17 ans, a contrario, les ventes au détail ont progressé. Le gouverneur de la BoE, Mark Carney, tiendra un discours en début d'après-midi à Londres à l'occasion du 22e rendez-vous annuel de l'association Women in Banking & Finance, qui regroupe des femmes occupant des postes dans l'industrie financière britannique.



Juste pour rire. Trump a fait une petite bourde sur Twitter… Il s'est vanté d'avoir rencontré le "Prince of Whales" – le prince des baleines – au lieu du "Prince of Wales" – le prince du pays de Galles.



Génial ! Trump vient de se féliciter dans un tweet matinal d'avoir rencontré "The Prince of Whales" - le Prince des "Baleines" 😀😀

et non pas celui de "Wales" - le pays de Galles.

What a moby dick 😊😊 pic.twitter.com/cCFy7S9wFR — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) 13 juin 2019 Ce matin, les ministres des finances réunis au Luxembourg ont réussi à se mettre d'accord sur le futur budget de la zone euro, qui va permettre de "soutenir à la fois les réformes structurelles et les investissements publics". Ce budget est toutefois bien inférieur à ce que souhaitait Emmanuel Macron. En effet, selon deux sources européennes, une enveloppe de 17 milliards d'euros sera répartie entre les 19 Etats membres, contre de centaines de milliards demandés par le président français. Cet accord va être présenté la semaine prochaine aux chefs d'Etat réunis à Bruxelles.Les entreprises américaines tapent du poing sur la table et exhortent le président américain à mettre fin au conflit commercial avec la Chine. Plus de 600 sociétés américaines, dont les géants de la grande distribution Target et Walmart, ont rejoint le mouvement "Tariffs Hurt the Heartland", plaidant pour une reprise des négociations et la conclusion d'un accord. "Une intensification de la guerre commerciale n'est pas dans l'intérêt du pays" a averti le groupe.près du détroit d'Ormuz dans le Golfe d'Oman. En Chine, la production industrielle a déçu en mai et se retrouve au plus bas depuis 17 ans, a contrario, les ventes au détail ont progressé. Le gouverneur de la BoE,à l'occasion du 22rendez-vous annuel de l'association Women in Banking & Finance, qui regroupe des femmes occupant des postes dans l'industrie financière britannique.Trump a fait une petite bourde sur Twitter… Il s'est vanté d'avoir rencontré le "Prince of Whales" – le prince des baleines – au lieu du "Prince of Wales" – le prince du pays de Galles.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue