MINUTE MACRO : Bullard Dovish, Taux historiquement bas, TLTRO, Coopération M5S-Ligue, IPC...

Commentaires dovish. Hier, James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis, a déclaré qu'une "baisse des taux pourrait être justifiée" pour doper la croissance et relancer l'inflation et que "les effets (du conflit commercial) sur les marchés financiers mondiaux pouvaient être plus importants" que prévu. La probabilité que la Fed réduise ses taux cet été a bondi, passant de 17% à plus de 50% en quinze jours selon le baromètre FedWatch du CME Group. Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, cet après-midi à 15h55 (heure de Paris) est très attendu. Avant cela, à 14h30, c'est le président de la Fed de New York, John Williams, qui prendra la parole.



Les taux reculent encore. Le regain d'aversion au risque continue de faire chuter les rendements obligataires. En Espagne (0.67) et au Portugal (0.72), les emprunts d'Etat à 10 ans ont atteint des plus bas historiques, tout comme les rendements d'emprunts d'Etats grecs, qui sont pour la première fois passés sous 3%. Aux Etats-Unis, la référence à dix ans poursuit également sa chute et évolue à son plus bas depuis 2017.

Rendements d'emprunts d'Etats depuis le début de l'année



Luigi Di Maio met de l'eau dans son vin. En Italie, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a menacé hier de démissionner si La Ligue (extrême-droite) et le Mouvement 5 Etoiles ne parvenaient pas à coopérer. Il exige que les deux partenaires de la coalition se mettent à travailler ensemble sur des nouvelles politiques pour aider leur pays. "La condition requise tient dans une formule simple : la coopération sincère" a-t-il indiqué lors de la conférence de presse tenu hier en fin de journée. Le Mouvement des 5 étoiles (M5S) s'est dit prêt à faire des concessions.



Un plus bas record. En raison de statistiques économiques décevantes (taux de chômage remonté à 5.2% en avril, et PIB attendu mercredi au plus bas de dix ans), la Banque centrale australienne a baissé son taux directeur de 0.25 points de pourcentage, à 1.25%, un plus bas historique. "Le conseil a pris cette décision pour soutenir la croissance de l'emploi et fournir une plus grande confiance dans le fait que l'inflation sera cohérente avec l'objectif de moyen-terme" a indiqué le gouverneur de la RBA. Cela faisait presque trois ans que la Banque d'Australie n'avait pas ajusté ses taux.



En Bref. Donald Trump, en visite au Royaume-Uni, a promis à Theresa May la conclusion d'un important accord commercial lorsqu'ils auront quitté l'Union européenne. La BCE devrait annoncer jeudi certaines mesures pour soutenir les banques et stimuler la distribution de crédit (TLTRO). La première estimation des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mai (rythme annuel) est ressortie à 1.2 %, contre 1.4% attendu et 1.7% précédemment. Les chaînes de vente au Royaume-Uni ont averti que des licenciements et des fermetures de magasins étaient inévitables compte-tenu de la baisse quasi record des ventes au détail au mois d'avril . Différents régulateurs de la concurrence s'accordent pour enquêter sur les pratiques commerciales et anticoncurrentielles des GAFA .



