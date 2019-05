MINUTE MACRO : Commerce, Brexit, Elections européennes, Fed et Statistiques économiques… 0 23/05/2019 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Au Royaume-Uni, Theresa May est poussée vers la sortie. Les bureaux de vote ont ouvert dans certains pays pour les élections européennes. La Fed a publié hier soir le compte-rendu, sans surprise, de sa dernière réunion de politique monétaire. Le conflit commercial sino-américain se poursuit et affecte l'économie mondiale. Tensions, démissions et élections au Royaume-Uni. Les nouvelles propositions (second référendum et maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE) de Theresa May ont été rejetées hier par l'opposition travailliste. Selon le quotidien The Times, la Première ministre britannique, fortement incitée à partir, devrait annoncer sa démission vendredi. De son côté, la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, n'a pas attendu et a annoncé hier soir son départ. Elle "ne croit plus" que le gouvernement réussisse à mettre en œuvre le Brexit décidé lors du referendum de juin 2016. C'est dans ce contexte d'incertitudes que le Royaume-Uni (et les Pays-Bas) ouvre le bal des élections européennes.



It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 22 mai 2019

Suspens sur les taux. La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed s'est avérée être un non-évènement, aucun éclaircissement n'a été apporté. La Réserve fédérale américaine devrait rester patiente en matière de politique monétaire pendant un certain temps encore. "Je ne vois pas d'arguments forts [...] pour faire évoluer les taux d'intérêt dans une direction ou dans une autre", a déclaré John Williams. Malgré les tensions commerciales, la Fed reste confiante sur l'évolution de la croissance du PIB et estime que le récent affaiblissement de l'inflation est lié à des facteurs "provisoires". Si la Fed ne voit aucune raison de changer ses taux, sur Bloomberg et CME Group les probabilités d'une baisse des taux en décembre dépassent aujourd'hui les 70%, dont la majorité portent sur une baisse portant les taux à 2-2.25%.

Les nouvelles propositions (second référendum et maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE) de Theresa May ont été rejetées hier par l'opposition travailliste. Selon le quotidien The Times, la Première ministre britannique, fortement incitée à partir, devrait annoncer sa démission vendredi. De son côté, la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, n'a pas attendu et a annoncé hier soir son départ. Elle "ne croit plus" que le gouvernement réussisse à mettre en œuvre le Brexit décidé lors du referendum de juin 2016. C'est dans ce contexte d'incertitudes que le Royaume-Uni (et les Pays-Bas) ouvre le bal des élections européennes.La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed s'est avérée être un non-évènement, aucun éclaircissement n'a été apporté. La Réserve fédérale américaine devrait rester patiente en matière de politique monétaire pendant un certain temps encore. "Je ne vois pas d'arguments forts [...] pour faire évoluer les taux d'intérêt dans une direction ou dans une autre", a déclaré John Williams. Malgré les tensions commerciales, la Fed reste confiante sur l'évolution de la croissance du PIB et estime que le récent affaiblissement de l'inflation est lié à des facteurs "provisoires". Si la Fed ne voit aucune raison de changer ses taux, sur Bloomberg et CME Group les probabilités d'une baisse des taux en décembre dépassent aujourd'hui les 70%, dont la majorité portent sur une baisse portant les taux à 2-2.25%.

Source : CME Group Source : CME Group

Pas d'apaisement des tensions commerciales. Les Etats-Unis, qui entendent surtaxer le quasi restant des importations chinoises (300 milliards de dollars) si aucun accord n'est conclu prochainement, cherchent à déterminer dans quelle mesure cette décision impacterait les consommateurs américains. Par conséquent, il ne va pas y avoir de nouveaux droits de douane avant au moins un mois a déclaré le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. "J'espère toujours que nous reprendrons les discussions. Les deux présidents devraient se voir à la fin juin" a-t-il ajouté. De son côté, la Chine se prépare à des temps difficiles et serait en train de réexaminer l'ensemble de ses relations économiques avec Washington, selon le quotidien South China Morning Post.



Les tensions commerciales et les menaces de surtaxe pèsent sur les statistiques économiques. Les indices provisoires des directeurs d'achats en zone euro sont ressortis sous les attentes pour le mois de mai. L'indice PMI manufacturier reste inférieur à 50 (47.7), reflétant une contraction de l'activité. Le secteur des services, moins affecté (52.5), a reculé par rapport à avril. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a également déçu (97.9, contre 99.2 attendu et précédemment).

Cet après-midi, les premières estimations des indices PMI seront publiées aux Etats-Unis, ainsi que les ventes de logements neufs et les inscriptions hebdomadaires au chômage.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue