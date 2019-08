MINUTE MACRO : Condition de l'alliance M5S/PD, PIB allemand, Conclusion du G7… 0 27/08/2019 | 12:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une nouvelle coalition gouvernementale pourrait être formée en Italie d'ici demain et éviterait des élections anticipées, si et seulement si le PD accepte qu'elle soit dirigée par Giuseppe Conte. Le PIB allemand se replie. Après trois jours de discussions entre les dirigeants du G7, aucun accord concret n'a été signé. Vers un nouveau gouvernement de coalition en Italie. Le Parti démocrate (PD) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S) sont sur "la bonne voie" pour former d'ici à mercredi un gouvernement de coalition en Italie. Ils sont à la recherche de compromis pour parvenir à un accord et éviter les élections anticipées souhaitées par Matteo Salvini. Les pourparlers se sont intensifiés et le PD a décidé, hier, de faire un geste en levant son veto à la reconduction de Giuseppe Conte à la présidence du Conseil, qui était une des exigences du M5S. Le président Sergio Mattarella a donné aux partis un jour supplémentaire pour conclure un accord, ainsi il recevra demain le chef du PD, Nicola Zingaretti, et le chef du M5S, Luigi Di Maio. Une nouvelle réunion entre les deux Partis devrait se tenir dans la journée, à la condition que le PD s'engage publiquement à former une nouvelle coalition dirigée par le chef du gouvernement sortant, Giuseppe Conte, a exigé le M5S.



Contraction du PIB trimestriel allemand. La première économie d'Europe a confirmé la contraction de 0.1% de son PIB au second trimestre. La consommation n'a progressé que de 0.1%, contre 0.8% au premier trimestre, mais surtout, l'investissement a reculé de 0.1%, contre une progression de 1.6% au premier trimestre.



Ce qu'il faut retenir du G7. Le rendez-vous entre les dirigeants des Etats-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et du Canada s'est conclu hier. Emmanuel Macron, qui était l'hôte de cette réunion, a rédigé une



It’s time to take action! #G7Biarritz pic.twitter.com/Xak0IBTVhg — G7 France (@G7) 25 août 2019

En Bref. Le Parti démocrate (PD) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S) sont sur "la bonne voie" pour former d'ici à mercredi un gouvernement de coalition en Italie. Ils sont à la recherche de compromis pour parvenir à un accord et éviter les élections anticipées souhaitées par Matteo Salvini. Les pourparlers se sont intensifiés et le PD a décidé, hier, de faire un geste en levant son veto à la reconduction de Giuseppe Conte à la présidence du Conseil, qui était une des exigences du M5S. Le président Sergio Mattarella a donné aux partis un jour supplémentaire pour conclure un accord, ainsi il recevra demain le chef du PD, Nicola Zingaretti, et le chef du M5S, Luigi Di Maio. Une nouvelle réunion entre les deux Partis devrait se tenir dans la journée, à la condition que le PD s'engage publiquement à former une nouvelle coalition dirigée par le chef du gouvernement sortant, Giuseppe Conte, a exigé le M5S.La première économie d'Europe a confirmé la contraction de 0.1% de son PIB au second trimestre. La consommation n'a progressé que de 0.1%, contre 0.8% au premier trimestre, mais surtout, l'investissement a reculé de 0.1%, contre une progression de 1.6% au premier trimestre.Le rendez-vous entre les dirigeants des Etats-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et du Canada s'est conclu hier. Emmanuel Macron, qui était l'hôte de cette réunion, a rédigé une déclaration succincte , synthétisant les différents points qui ont été évoqués. Concrètement, aucun accord n'a été conclu, seules des promesses d'éclaircie sur différents sujets – Commerce, Iran, Ukraine, Libye et Hong Kong - ont été réalisées et de nouveaux Sommets devraient être organisés. Concernant le commerce, les chefs d'Etats se sont accordés sur la nécessité de changer "en profondeur" l'OMC et se donnent jusqu'à l'année prochaine pour conclure un accord fixant les règles du commerce et de la fiscalité internationale. En ce qui concerne le dossier iranien, Emmanuel Macron appelle les présidents américain et iranien à organiser un Sommet pour améliorer leurs relations, qui sont aujourd'hui glaciales. Concernant le conflit ukrainien, la France et l'Allemagne organiseront un Sommet "afin d'obtenir des résultats concrets". Durant ces trois jours, les chefs d'Etats se sont également accordés sur la nécessité de mettre en place une taxe sur les géants du numérique (GAFA), à l'échelle de l'OCDE. A ce moment-là, Paris remboursera la différence entre la taxe française et le nouveau système. Une aide financière a été débloquée pour l'Amazonie, principalement pour y envoyer des avions bombardiers d'eau. Boris Johnson et Donald Trump souhaitent conclure un grand accord commercial post-Brexit. Le Japon et les Etats-Unis se sont entendus sur les principes d'un accord commercial qui sera probablement signé le mois prochain. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, et Sylvana Tenreyro, membre du Comité de politique monétaire de la BoE, prennent la parole aujourd'hui à Manchester.

Emmanuel Macron prononcera son discours annuel sur la politique étrangère.

Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo prend la parole à la Convention Nationale de la Légion américaine à Indianapolis.

L'indice du Conference Board mesurant la confiance des consommateurs aux Etats-Unis sera publié cet après-midi. L'indice est attendu en baisse, à 129.3, contre 135.7 précédemment. L'indice manufacturier de la Fed de Richmond sera également dévoilé, à 16h, et devrait se redresser à -2, contre -12 précédemment.

Pour rappel, hier Donald Trump a déclaré que les discussions commerciales avec la Chine allaient reprendre prochainement.

