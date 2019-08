MINUTE MACRO : Conflit sino-américain, Récession aux US, Brexit, Argentine, Manifestations à Hong-Kong… 0 19/08/2019 | 18:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Peter Navarro, Larry Kudlow et Donald Trump s'expriment sur les avancées dans les discussions sino-américaines. Huawei bénéficie de 90 jours de répit supplémentaire. Des économistes estiment que les Etats-Unis pourraient entrer en récession l'année prochaine. Le successeur de Theresa May va défendre son projet de Brexit. S&P et Fitch ont dégradé la note souveraine de l'Argentine. Emmanuel Macron va accueillir Vladimir Poutine. Les manifestations à Hong Kong scindent la ville en deux. Avancées sur le front du conflit sino-américain.

Le principal conseiller de Donald Trump sur le commerce, Peter Navarro, a annoncé vendredi que les négociations commerciales avec Pékin "allaient de l'avant" mais qu'il fallait encore que la Fed baisse ses taux d'un demi-point de pourcentage avant la fin de l'année.

Larry Kudlow – conseiller économique du président – a également rassuré sur l'avancée des négociations entre les deux camps et indique que les discussions téléphoniques qui ont eu lieu mi-août ont été "bien plus positives que ce qu'ont rapporté les médias".

Donald Trump a toutefois mis un nouveau coup de pression à son adversaire en avertissant qu'un "autre Tiananmen" à Hong Kong nuirait aux discussions commerciales.

Enfin, ce lundi, Washington a décidé d'accorder un délai de trois mois au géant chinois des télécoms Huawei et à certains de ses clients américains pour "donner aux consommateurs à travers toute l'Amérique le temps nécessaire de trouver des fournisseurs autres que Huawei, en raison de la menace permanente (qu'il représente) pour la sécurité nationale et la politique étrangère" est-il écrit dans le communiqué publié par le ministère du Commerce. La première économie mondiale pourrait entrer en récession dès 2020. Selon une enquête de la National Association for Business Economists (NABE) réalisée auprès de 226 économistes en août, la prochaine récession aux Etats-Unis pourrait débuter en 2020 (selon 38% des sondés), ou en 2021 (34%).



Most NABE economists expect the next #recession by end of 2021, according to the NABE August 2019 Economic Policy Survey. Read the full report at https://t.co/69FnMq6U2z and sign up to hear more about the results on today's teleconference at 3 PM Eastern: https://t.co/fh2WgsyBQ8 pic.twitter.com/bpojiMDizY — NABE (@business_econ) August 19, 2019

Boris Johnson part en tournée. Boris Johnson compte bien défendre sa vision du Brexit et négocier des accords de libre-échange une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'UE. Il va d'abord rencontrer Angela Merkel mercredi à Berlin, puis Emmanuel Macron jeudi à l'Elysée, avant de s'exprimer devant les membres du G7 le week-end prochain, où il espère conclure un grand accord avec Donald Trump. De plus, son gouvernement a déclaré ce lundi, qu'il mettrait "immédiatement" fin à la libre circulation des personnes en cas de Brexit sans accord. En attendant, les parlementaires britanniques s'inquiètent de la tournure dont va prendre le Brexit et ont appelé Boris Johnson à convoquer le Parlement, en vacances, pour continuer à débattre sur le Brexit. "Nous sommes devant une urgence nationale, et le Parlement doit être convoqué immédiatement" ont-ils averti dans leur lettre envoyée dimanche.



Les agences de notation dégradent la note souveraine de l'Argentine. La défaite de M. Macri aux élections primaires face à A. Fernandez a ravivé les craintes de revoir aux commandes du pays le Parti péroniste. Les turbulences financières qui ont suivi - chute de la bourse et de la devise nationale – ont davantage fragilisé la situation financière du pays, déjà sous assistance du FMI, et ont laissé craindre une aggravation de la récession. Dans ce contexte, l'agence S&P a abaissé la note de l'Argentine à B-, contre B auparavant, et Fitch à CCC, contre B auparavant.



"L’Europe doit dialoguer avec la Russie" (Emmanuel Macron). Le président français reçoit Vladimir Poutine à Brégançon, dans le Var, pour discuter de certains dossiers de haute importance, avant le Sommet du G7 organisé du 24 au 26 août à Biarritz, auquel le chef du Kremlin est exclu. Les conflits avec la Libye, l'Iran, la Syrie, et l'Ukraine doivent, entre autres, être abordés.



Hong Kong scindé en deux. Dimanche à Hong Kong a eu lieu une des plus grandes manifestations pro-démocratique depuis des semaines. Ce mouvement pacifiste a rassemblé des centaines de milliers de personnes pour prouver la popularité de leur mouvement. Mais, en parallèle, des milliers de partisans pro-gouvernementaux ont défilé dans les rues pour condamner ce mouvement et montrer leur soutien aux forces de l'ordre.



Selon une enquête de la National Association for Business Economists (NABE) réalisée auprès de 226 économistes en août, la prochaine récession aux Etats-Unis pourrait débuter en 2020 (selon 38% des sondés), ou en 2021 (34%).Boris Johnson compte bien défendre sa vision du Brexit et négocier des accords de libre-échange une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'UE. Il va d'abord rencontrer Angela Merkel mercredi à Berlin, puis Emmanuel Macron jeudi à l'Elysée, avant de s'exprimer devant les membres du G7 le week-end prochain, où il espère conclure un grand accord avec Donald Trump. De plus, son gouvernement a déclaré ce lundi, qu'il mettrait "immédiatement" fin à la libre circulation des personnes en cas de Brexit sans accord. En attendant, les parlementaires britanniques s'inquiètent de la tournure dont va prendre le Brexit et ont appelé Boris Johnson à convoquer le Parlement, en vacances, pour continuer à débattre sur le Brexit. "Nous sommes devant une urgence nationale, et le Parlement doit être convoqué immédiatement" ont-ils averti dans leur lettre envoyée dimanche.La défaite de M. Macri aux élections primaires face à A. Fernandez a ravivé les craintes de revoir aux commandes du pays le Parti péroniste. Les turbulences financières qui ont suivi - chute de la bourse et de la devise nationale – ont davantage fragilisé la situation financière du pays, déjà sous assistance du FMI, et ont laissé craindre une aggravation de la récession. Dans ce contexte, l'agence S&P a abaissé la note de l'Argentine à B-, contre B auparavant, et Fitch à CCC, contre B auparavant.Le président français reçoit Vladimir Poutine à Brégançon, dans le Var, pour discuter de certains dossiers de haute importance, avant le Sommet du G7 organisé du 24 au 26 août à Biarritz, auquel le chef du Kremlin est exclu. Les conflits avec la Libye, l'Iran, la Syrie, et l'Ukraine doivent, entre autres, être abordés.Dimanche à Hong Kong a eu lieu une des plus grandes manifestations pro-démocratique depuis des semaines. Ce mouvement pacifiste a rassemblé des centaines de milliers de personnes pour prouver la popularité de leur mouvement. Mais, en parallèle, des milliers de partisans pro-gouvernementaux ont défilé dans les rues pour condamner ce mouvement et montrer leur soutien aux forces de l'ordre.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue