MINUTE MACRO : Début des votes au RU, Trump critique la Fed, Washington vs. Téhéran, Elections en Grèce

Les conservateurs ont reçu aujourd'hui les bulletins de vote pour choisir leur nouveau chef. Donald Trump critique une nouvelle fois la Fed. Les discussions reprennent entre les représentants au commerce américains et chinois. La droite ressort vainqueur des élections législatives en Grèce. Les statistiques économiques publiées sur les différents continents déçoivent. Début des votes. Les 160 000 adhérents du Parti conservateur britannique commencent à voter par correspondance pour élire le successeur de Theresa May. Les deux candidats Boris Johnson et Jeremy Hunt vont continuer à s'affronter toute la semaine pour tenter de se démarquer et obtenir le plus de votes en participant à divers événements et notamment à un débat télévisé. Le vainqueur sera annoncé le 22 juillet.





Donald Trump insiste. Le Président américain a accusé la Fed de freiner l'expansion économique et de "ne pas savoir ce qu'elle fait". "Si la Fed baissait ses taux, on serait comme une fusée" a-t-il déclaré.

Le ton monte encore entre Washington et Téhéran. Mike Pompeo, le Secrétaire d'Etat américain, a promis hier à l'Iran "davantage d'isolement et de sanctions", après l'annonce iranienne sur l'enrichissement de l'uranium.



Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 juillet 2019

Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles, dès aujourd'hui et pour toute la semaine, à l'occasion de l'Eurogroupe, de la réunion du Conseil des affaires économiques et financières et de l'Ecofin.



Le Président turque Recep Tayyip Erdogan a renvoyé le gouverneur de la Banque centrale de la Turquie, M. Mura Cetinkaya.



Les rendements d'emprunt d'Etats atteignent des plus bas historiques, en France, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et en Suisse ils sont négatifs.



La Banque de France abaisse sa perspective de croissance du PIB pour le deuxième trimestre, à 0.2%, contre 0.3% lors de sa dernière estimation.



La droite triomphe en Grèce : suite aux élections législatives organisées en Grèce ce dimanche 7 juillet, la droite de Kyriakos Mitsotakis (39.8%) bat la gauche du premier ministre Alexis Tsipras (31.5%).



Le FMI soutient l'Argentine. Le Fonds Monétaire International a débloqué une nouvelle tranche d'aide de 5.4 milliards de dollars en faveur du pays, faisant partie du plan d'aide 57.1 milliards de dollars, accordé l'an dernier.



Washington et Pékin ont prévu de reprendre cette semaine leurs négociations commerciales.

Des statistiques économiques décevantes.

Aux US : Le rapport NFP sur l'emploi publié vendredi a fait état de 224 000 créations d'emplois en juin (contre 162K attendu et 72K le mois précédent), mais le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0.2% (consensus 0.3%) et le taux de chômage est à 3.7% (3.6% anticipé).

: Le rapport NFP sur l'emploi publié vendredi a fait état de 224 000 créations d'emplois en juin (contre 162K attendu et 72K le mois précédent), mais le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0.2% (consensus 0.3%) et le taux de chômage est à 3.7% (3.6% anticipé). En Allemagne : Les commandes industrielles reculent de 2.2% au mois de mai, après deux mois de progression.

: Les commandes industrielles reculent de 2.2% au mois de mai, après deux mois de progression. En zone euro : L'indice Sentix de confiance des investisseurs est ressorti en net repli, à -5.8, contre +0.3 attendu.

: Les commandes industrielles reculent de 2.2% au mois de mai, après deux mois de progression. En zone euro : L'indice Sentix de confiance des investisseurs est ressorti en net repli, à -5.8, contre +0.3 attendu.

: L'indice Sentix de confiance des investisseurs est ressorti en net repli, à -5.8, contre +0.3 attendu. Au Japon : Le déficit commercial s'est creusé en mai (-651 milliards de yens, contre -98.2 milliards en avril), un plus bas depuis janvier.

