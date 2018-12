MINUTE MACRO : Déficit budgétaire de Rome et Paris, Trump vs. la Fed, Discours de Xi Jinping, "Gilets jaunes"… 1 18/12/2018 | 10:53 Envoyer par e-mail :

Pierre Moscovici était l'invité de la radio RTL ce matin, il a tenté de rassurer au sujet des déficits budgétaires de la France et de l'Italie. Donald Trump réitère ses critiques à l'égard de la Fed, alors que cette dernière doit remonter ses taux demain. Le tant attendu discours du président de la deuxième puissance mondiale était sans grand intérêt.

Les déficits budgétaires de Paris et Rome font jaser. Le Commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, a déclaré ce matin sur RTL que la France serait le seul pays à dépasser le seuil des 3% de déficit budgétaire en 2019, mais que cette situation ne posait pas de problème tant qu'elle reste "limitée, temporaire et exceptionnelle". Ces propos peuvent surprendre étant donné que Bruxelles a demandé à l'Italie de poursuivre ses efforts, la baisse son déficit de 2.4% à 2.04% du PIB n'étant pas suffisante. Il a également expliqué qu'il était "en train de travailler pour que l'Italie ne soit pas sanctionnée" et qu'il avait "bon espoir". Le ministre de l'économie allemand, Peter Altmaier, a également donné son point de vue. Selon lui la France dispose de marge de manœuvre suffisante pour éviter de dépasser les 3% de déficit en 2019.



🎥 « Nous travaillons jour et nuit avec les autorités italiennes pour concilier les mesures qu’elles veulent mettre en place et le respect des règles budgétaires » - ce matin sur @RTLFrance #Europe https://t.co/GHGuLhzueI — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 18 décembre 2018

Donald Trump, l'art de faire pression. Cela fait des mois que le président américain critique les actions de la Fed en la traitant de "folle" et d'être "à côté de la plaque". Il a de nouveau désapprouvé les intentions de l'institution monétaire, qui compte remonter ses taux d'un quart de point pour la quatrième et dernière fois de l'année, mercredi. "C'est incroyable qu'avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante, la Fed puisse seulement penser à une nouvelle hausse de taux d'intérêt" s'est-il empressé de twitter à quelques heures de la réunion de la Fed.



It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 décembre 2018

Discours sans grand intérêt de Xi Jinping à l'occasion du 40ème anniversaire de l'ouverture économique de la Chine. Le président chinois souhaite poursuivre les réformes et ouvrir davantage son économie, tout en soutenant le développement des secteurs privé et public de son pays. Mais il n'en a pas dit plus, aucune mesure n'a été clairement annoncée, alors que dans ce contexte de ralentissement économique mondial et de tensions commerciales, son discours était particulièrement attendu. Nous en saurons certainement davantage en mars 2019, lors du Congrès National du Peuple...



En France, les ministres vont se réunir demain pour calmer les "gilets jaunes". Des mesures de l'ordre de 10 milliards d'euros seront présentées demain au cours d'un conseil des ministres, dont 60% seront financées par le déficit et 40% par de nouvelles ressources. Parmi les mesures annoncées : l'abandon de la taxe carbone, le gel des tarifs de l'électricité et du gaz, la défiscalisation des primes et heures supplémentaires, ou encore l'annulation de la CSG pour certains retraités.



