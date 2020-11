MINUTE MACRO: Demande chinoise, déficit public et élections américaines. 0 02/11/2020 | 12:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La demande domestique dope l’industrie chinoise, qui poursuit son expansion pour un 6e mois consécutif. Mais attention à l’export. En France, on “charge la barque” du déficit public pour tenter de colmater les brèches économiques. Enfin, nous dressons le bilan financiers de l’élection présidentielle américaine. Chine: Une demande domestique toujours forte. Les indices manufacturiers du mois ont été publiés aujourd’hui et nous prouvent encore, si nous n’en étions pas sûrs, que la Chine s’est complètement remise de la crise sanitaire qui a frappé le pays au début de l’année. L’indice PMI manufacturier calculé par Caixin a ainsi atteint 53,6, au-dessus du consensus de 53. La Chine réalise ainsi un sixième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare l’expansion économique de la contraction économique. Ce score est d’autant plus impressionnant que le pays montre une progression des nouvelles commandes à un plus haut depuis 2010. Cette avancée s’explique en grande partie par une demande domestique en ébullition suite aux deux semaines de vacances qui ont permis à la population de consommer à travers un tourisme local du fait de la pandémie en Octobre. Toutefois, cette forte demande domestique ne cache pas la chute des exports chinois notamment vers l’Europe où la pandémie bat son plein. Cette situation pourrait devenir problématique en cas de non-amélioration de la pandémie. Variation de l’indice manufacturier sur 10 ans. (Trading Economics) France: un déficit public inquiétant. Le gouvernement français a annoncé, par le biais du ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt, des nouvelles mesures prises pour amortir l'impact économique du deuxième confinement en France. Le déficit public devrait culminer à 248 Mds€ cette année, entre mesures de soutien et manque à gagner fiscal Ce déficit représente près de 11,3% du PIB et a quintuplé par rapport prévisions du début de l’année (€53,5 Mrds). "Depuis mars dernier, le Covid nous a coûté 186 milliards d'euros : 100 milliards de pertes de recettes du fait de la chute d'activité, et 86 milliards de mesures d'urgence sanitaires et économiques", explique Olivier Dussopt au JDD. Ce déficit se traduit évidemment sur la dette publique française qui représenterait 119,8% du PIB contre 117,5% prévu initialement. Etats-Unis: Des dépenses records pour les élections américaines. À l’approche des élections, il est temps de commencer à faire un premier bilan. Tout d’abord, on peut remarquer que ces élections établissent un record de dépenses de campagne de près de $14 milliards de dollars, c’est près de deux fois plus qu’en 2016! Dans le détail, le seul Joe Biden a déjà réuni près d’1 milliards de dollars à lui tout seul alors que Trump n’a amassé “que” 600 millions de dollars. Les démocrates ont eu beaucoup plus de facilités à réunir de l’argent avec $7 milliards contre 3,8 pour les républicains. Les gros groupes tout comme les particuliers ont ainsi favorisé la levée de fonds du parti bleu. Les femmes ont également augmenté leurs dons et représentent 44% des donateurs contre 37% en 2016. A suivre aujourd’hui aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier (15h45) et les dépenses de construction (16h00).

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

