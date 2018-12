MINUTE MACRO : Des Etats-Unis à la Chine… Fed, "Shutdown", Projet de loi et Discussions sur le commerce 2 27/12/2018 | 11:19 Envoyer par e-mail :

Pas de répit pendant les fêtes de fin d'année. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid sur les marchés en partageant sur Twitter, son réseau social et moyen de communication favoris, ses avis bien tranchés concernant la Fed ou encore le "shutdown". En Chine, en revanche, l'ambiance est moins pesante. Il semblerait que l'Empire du Milieu soit plus enclin à faire des efforts pour relancer sa croissance et mettre un terme aux tensions commerciales. Donald Trump campe sur ses positions. Les administrations américaines resteront fermées jusqu'à ce que la promesse de campagne du président américain - le financement du mur entre le Mexique et les Etats-Unis - soit inclue dans une loi budgétaire. Il a déclaré qu'il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait pour obtenir la somme demandée au Congrès et que cette situation de "shutdown" pouvait durer longtemps. Le département du Commerce a affirmé que dans ce contexte, aucun indicateur économique (entre autres le PIB, l'inflation, les salaires, les dépenses des ménages ainsi que les ventes de logements neufs) ne serait publié.



Trump renouvelle une énième fois ses critiques envers la Fed. Alors que l'information selon laquelle Jerome Powell (le président de la Fed) allait être limogé venait tout juste d'être démentie, Donald Trump a décidé de tacler à nouveau la Réserve fédérale. Comme à son habitude, il a choisi Twitter pour s'exprimer. Il a affirmé qu'elle remontait trop rapidement ses taux et qu'elle représentait "le seul problème" de l'économie américaine.



The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 décembre 2018

Une nouvelle rencontre entre Washington et Pékin est prévue la deuxième semaine de janvier. Bloomberg a dévoilé que durant la semaine du 7 au 13 janvier, une délégation américaine allait se rendre en Chine pour reprendre les négociations sur le commerce. Le représentant adjoint au commerce, Jeffrey Gerrish et le sous-secrétaire au Trésor, David Malpass, seront ainsi conduits à Pékin pour reprendre les discussions sur le commerce, alors qu'un accord doit être conclu avant le 1er mars, date de la fin de la trêve sino-américaine.



Plus de précisions concernant le projet de loi proposé en Chine lundi. Le Conseil d'Etat a proposé un projet de loi afin de favoriser l'investissement étranger en Chine. Ce dernier devrait en fait permettre aux victimes de vol de propriété intellectuelle d'obtenir réparation en réclamant des dommages et intérêts. "Il est nécessaire de fixer une sanction financière suffisamment élevée pour les violations de la propriété intellectuelle afin que cette loi ait vraiment un effet dissuasif" a affirmé le vice-président de l'Assemblée Nationale Populaire.

