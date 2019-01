MINUTE MACRO : Désistements pour Davos, l'UE contre-attaque, J-3 pour May… 0 18/01/2019 | 11:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En raison des crises politiques de part et d'autre de l'Atlantique, les désistements au Forum de Davos sont de plus en plus nombreux. L'UE prend des mesures pour protéger son industrie sidérurgique et contrebalancer, par effet ricochet, les taxes de D. Trump. Au sujet du Brexit, le scénario d'une sortie sans accord est "de moins en moins improbable" (selon E. Philippe) et l'Allemagne met la pression. Cette année, plusieurs participants tournent le dos au WEF. Le Forum économique mondial va se tenir du 21 au 25 janvier à Davos, en Suisse, et accueillera plus de 3000 participants, mais il ne faudra pas compter sur la participation d'Emmanuel Macron, ni de Theresa May (qui préfère "se consacrer au Brexit"). Donald Trump avait déjà annoncé la semaine dernière qu'il n'y participerait pas en raison de l'actuel "shutdown" aux Etats-Unis. Mais il a décidé hier soir que la délégation américaine qui devait y aller à sa place ne s'y rendra pas non plus. Cette délégation était notamment constituée de Steven Mnuchin (le Secrétaire au Trésor), Mike Pompeo (le Secrétaire d'Etat) et Wilbur Ross (le Secrétaire au Commerce).



L'UE va "finaliser la procédure" visant à soutenir son industrie sidérurgique. L'Exécutif européen va rendre définitive, début février, une série de mesures pour contrer les effets des taxes américaines sur l'acier. Ces mesures consistent, entre autres, à appliquer une taxe de 25% sur une vingtaine de produits en acier et à imposer des quotas pour les pays exportateurs. La Commission européenne indique dans un communiqué que cela permettra "d'établir un équilibre entre les intérêts des producteurs et des utilisateurs européens d'acier" et que ces mesures pourront "rester en vigueur jusqu'en juillet 2021".





Source : Source : site de la Commission européenne

J-3 pour Theresa May. Les discussions entre la Première ministre et les opposants au Brexit sont dans l'impasse, May estimant qu'il est "impossible" de satisfaire les conditions du Labour. En effet, le leader du Parti travailliste lui a demandé d'assurer que la sortie de la Grande Bretagne de l'UE ne se fera pas sans accord mais selon elle, les "deux manières d'éviter un 'no deal'" seraient que la Parlement vote en faveur de l'accord, ou "l'annulation des résultats du référendum de 2016". Or, elle exclut cette deuxième solution. Theresa May a jusqu'à lundi pour présenter son "plan B". La France a déjà enclenché son "plan de préparation" à un Brexit sans accord et l'Allemagne demande aux britanniques "ce qu'ils veulent" car "rouvrir l'accord nécessite l'approbation de l'ensemble des 27 Etats membres, ce qui signifie que tout le monde doit être impliqué" (Heiko Maas, Ministre allemand des Affaires étrangères).



En Bref. Un haut responsable nord-coréen s'est, comme convenu, rendu à Washington (il est arrivé hier soir), pour négocier un éventuel sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord avec le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo. La croissance de la Chine a été révisée à la baisse pour 2017 après avoir revu les premières estimations pour le secteur de l'industrie (+5.9% contre 6.1%) et des services (21.8% contre 26%). En raison des risques accrus en zone euro, des analystes de chez Reuters estiment que la BCE attendra le 4ème trimestre pour relever ses taux (au lieu du 3ème trimestre). L'inflation a ralenti au Japon au mois de décembre (+0.7% contre +0.8% anticipé et +0.9% en novembre).



Le Forum économique mondial va se tenir du 21 au 25 janvier à Davos, en Suisse, et accueillera plus de 3000 participants, mais il ne faudra pas compter sur la participation d'Emmanuel Macron, ni de Theresa May (qui préfère "se consacrer au Brexit"). Donald Trump avait déjà annoncé la semaine dernière qu'il n'y participerait pas en raison de l'actuel "shutdown" aux Etats-Unis. Mais il a décidé hier soir que la délégation américaine qui devait y aller à sa place ne s'y rendra pas non plus. Cette délégation était notamment constituée de Steven Mnuchin (le Secrétaire au Trésor), Mike Pompeo (le Secrétaire d'Etat) et Wilbur Ross (le Secrétaire au Commerce).L'Exécutif européen va rendre définitive, début février, une série de mesures pour contrer les effets des taxes américaines sur l'acier. Ces mesures consistent, entre autres, à appliquer une taxe de 25% sur une vingtaine de produits en acier et à imposer des quotas pour les pays exportateurs. La Commission européenne indique dans un communiqué que cela permettra "d'établir un équilibre entre les intérêts des producteurs et des utilisateurs européens d'acier" et que ces mesures pourront "rester en vigueur jusqu'en juillet 2021".Les discussions entre la Première ministre et les opposants au Brexit sont dans l'impasse, May estimant qu'il est "impossible" de satisfaire les conditions du Labour. En effet, le leader du Parti travailliste lui a demandé d'assurer que la sortie de la Grande Bretagne de l'UE ne se fera pas sans accord mais selon elle, les "deux manières d'éviter un 'no deal'" seraient que la Parlement vote en faveur de l'accord, ou "l'annulation des résultats du référendum de 2016". Or, elle exclut cette deuxième solution. Theresa May a jusqu'à lundi pour présenter son "plan B". La France a déjà enclenché son "plan de préparation" à un Brexit sans accord et l'Allemagne demande aux britanniques "ce qu'ils veulent" car "rouvrir l'accord nécessite l'approbation de l'ensemble des 27 Etats membres, ce qui signifie que tout le monde doit être impliqué" (Heiko Maas, Ministre allemand des Affaires étrangères).(il est arrivé hier soir), pour négocier un éventuel sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord avec le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo.après avoir revu les premières estimations pour le secteur de l'industrie (+5.9% contre 6.1%) et des services (21.8% contre 26%). En raison des risques accrus en zone euro,(au lieu du 3ème trimestre).(+0.7% contre +0.8% anticipé et +0.9% en novembre).

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue