MINUTE MACRO : Discours BCE en direct, FED, Réunion de l'Eurogroupe, Négociations Japon/Corée du Sud

Les discours des membres de la BCE et de la FED sont attendus cet après-midi. Les ministres de finances réunis à Bruxelles ont félicité le nouveau Premier ministre grec, tout en le mettant en garde sur les engagements pris vis-à-vis de la zone euro. Le cas de la Croatie a également été abordé. Des discussions entre le Japon et la Corée du Sud sont prévues cette semaine. Réunion de l'Eurogroupe. Hier, lors de la réunion des ministres de finances à Bruxelles, la Croatie a soumis sa demande d'adhésion au mécanisme des changes européens : MCE-2 (mécanisme de taux de change visant à stabiliser les cours des devises européennes et à prévenir les risques de change), afin de préparer son passage à l'euro. Si la demande est acceptée, l'adhésion se fera en 2023 au plus tôt.

De plus, les ministres des finances ont décidé au cours de ce rassemblement qu'ils n'assoupliraient pas les engagements pris par le gouvernement grec auprès des créanciers après l'élection de Kyriakos Mitsotakis comme nouveau Premier ministre. Le nouveau gouvernement devra respecter les engagements sur la dette.



Un pas vers la réconciliation. Le Japon et la Corée du Sud vont entamer des pourparlers dès cette semaine, alors que le Japon a annoncé la semaine dernière son intention de réduire ses exportations de matériaux de haute technologie vers la Corée du Sud.



Discours des banquiers centraux. L'économiste en chef de la BCE, Philip R. Lane sera en direct sur Twitter cet après-midi (17h15 heure de Paris). Il sera possible de lui poser des questions en utilisant le #askECB et de suivre ses réponses en live.



Outre-Atlantique, les interventions des membres de la FED, James Bullard (FED de St. Louis) et de Randal Quarles (vice-président de la supervision du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale) sont attendues plus tard en fin de journée.



