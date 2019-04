MINUTE MACRO : Discussions constructives sur le Brexit et le Commerce, Indices PMI, … 0 04/04/2019 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Un peu moins de suspense sur le front des négociations commerciales entre Pékin et Washington, mais toujours autant sur le Brexit. En Chine, aux Etats-Unis et en Europe, l'activité dans les services a repris au mois de mars. Nouveau vote à 12h30. Les discussions se poursuivent entre le gouvernement britannique et l'opposition travailliste afin d'éviter une sortie "chaotique et dommageable" (dixit la députée travailliste Yvette Cooper). Les députés ont voté hier soir. A 313 voix contre 312, ils sont en (petite) majorité à être prêts à reporter une nouvelle fois le Brexit pour ne pas risquer une sortie sans accord. Cette proposition doit encore être approuvée par la chambre haute du Parlement (vote aujourd'hui à 12h30, heure de Paris) et par l'ensemble des pays membres de l'UE (qui doit d'ailleurs se réunir mercredi prochain pour un Conseil extraordinaire). Initialement prévu le 29 mars, la date du Brexit a déjà été reportée au 12 avril.



Accord commercial sino-américain en vue. Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He, vont s'entretenir ce jeudi dans le bureau ovale de la Maison Blanche, a priori à 16h30 (soit 22h30 heure de Paris). Après trois jours de négociations avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer, il semblerait qu'un accord soit sur le point d'être conclu. D'après Bloomberg et le Wall Street Journal, une date pour un sommet entre les présidents américain et chinois pourrait être annoncée aujourd'hui, un autre signal positif.



United States Trade Representative Robert Lighthizer and Secretary of the Treasury Steven Mnuchin, left, meet with Chinese Vice Premier Liu He Wednesday, April 3, 2019, during trade discussions at the USTR offices in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/yT23FXx6Q9 — USTR (@USTradeRep) 3 avril 2019

Indices PMI des services. Aux Etats-Unis, l'indice publié par Markit est ressorti en hausse (55.3 contre 54.8 attendu et précédemment). L'indice PMI chinois a affiché sa plus forte accélération en 14 mois (à 54.4). En Espagne (56.8), en Italie (53.1), en Allemagne (55.4) et plus largement en zone euro (53.3), les indices ont agréablement surpris. En France aussi, il a rebondi et est ressorti au-dessus des attentes, bien qu'il reste sous le seuil des 50 (à 49.1). Au Royaume-Uni la statistique a déçu en révélant une contraction de l'activité (à 48.9, contre 51.3 en février et un consensus de 51.0). Les discussions se poursuivent entre le gouvernement britannique et l'opposition travailliste afin d'éviter une sortie "chaotique et dommageable" (dixit la députée travailliste Yvette Cooper). Les députés ont voté hier soir. A 313 voix contre 312, ils sont en (petite) majorité à être prêts à reporter une nouvelle fois le Brexit pour ne pas risquer une sortie sans accord. Cette proposition doit encore être approuvée par la chambre haute du Parlement (vote aujourd'hui à 12h30, heure de Paris) et par l'ensemble des pays membres de l'UE (qui doit d'ailleurs se réunir mercredi prochain pour un Conseil extraordinaire). Initialement prévu le 29 mars, la date du Brexit a déjà été reportée au 12 avril.Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He, vont s'entretenir ce jeudi dans le bureau ovale de la Maison Blanche, a priori à 16h30 (soit 22h30 heure de Paris). Après trois jours de négociations avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer, il semblerait qu'un accord soit sur le point d'être conclu. D'après Bloomberg et le Wall Street Journal, une date pour un sommet entre les présidents américain et chinois pourrait être annoncée aujourd'hui, un autre signal positif.Aux Etats-Unis, l'indice publié par Markit est ressorti en hausse (55.3 contre 54.8 attendu et précédemment). L'indice PMI chinois a affiché sa plus forte accélération en 14 mois (à 54.4). En Espagne (56.8), en Italie (53.1), en Allemagne (55.4) et plus largement en zone euro (53.3), les indices ont agréablement surpris. En France aussi, il a rebondi et est ressorti au-dessus des attentes, bien qu'il reste sous le seuil des 50 (à 49.1). Au Royaume-Uni la statistique a déçu en révélant une contraction de l'activité (à 48.9, contre 51.3 en février et un consensus de 51.0). Divergence sur la production des services en France, qui a raison ? Une économiste d'UniCredit s'interroge sur le gap existant entre l'indice PMI calculé par Markit et les indicateurs comparables mesurés par l'INSEE et la Banque de France (voir graphique). Alors que l'étude de Markit fait état d'une contraction de l'activité dans les services depuis ce début d'année, les deux autres études montrent une certaine stabilité de l'activité non-manufacturière en France. Tullia Bucco a constaté que le PMI a, historiquement, pointé dans "la bonne direction" et qu'il a devancé les deux autres indicateurs, ce malgré un échantillon d'entreprises plus restreint. L'économiste avance également qu'en réalisant une régression, même sous le niveau des 50 points, l'indice reste compatible avec une croissance modérée de la production des services (en rythme annualisé), et que le secteur des services devrait continuer à "servir de tampon face à l'affaiblissement du secteur manufacturier".



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue