MINUTE MACRO : Droits de douane, Négociations commerciales, ACEUM, Brexit

Les tensions commerciales affectent la croissance mondiale, inquiètent les industries américaines et entraînent des délocalisations. Le traité de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada est en stand-by. Theresa May a fait des compromis pour obtenir la majorité au Parlement britannique. Guerre commerciale et droits de douane. La décision de Donald Trump de relever de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine inquiète les sociétés américaines comme les fabricants de chaussures. Adidas, Nike, Puma et 180 autres acteurs du secteur ont adressé un courrier au président, l'appelant à lever les tarifs douaniers additionnels, qu'ils estiment "catastrophiques pour les consommateurs américains". En effet, les importateurs répercutant les tarifs douaniers sur les prix facturés aux clients, la fédération de l'industrie des distributeurs et détaillants de chaussures américains (FDRA) indique que cette surtaxe représenterait un coût supplémentaire de 7 milliards de dollars pour leurs clients. De plus, ces hausses mutuelles de droits de douane sur les produits chinois et américains amènent les entreprises américaines (les trois-quarts selon la Chambre de commerce américaine en Chine) présentes en Chine à délocaliser (mais pas aux Etats-Unis).



L'Accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM), c'est pour quand ? Malgré la levée des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien et mexicain, le traité de libre-échange entre Washington, Ottawa et Mexico est toujours en attente de ratification dans les trois pays et se heurte à certains obstacles a indiqué Steny Hoyer, leader de la majorité démocrate à la Chambre des représentants. "Disons que nous aimerions obtenir un oui [des élus démocrates]. Mais nous n'en sommes pas encore là" a-t-il déclaré hier. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, est plus optimiste : "maintenant qu'on a enlevé l'empêchement, qui était les tarifs, on devrait pouvoir avancer. On est en train de coordonner avec les Américains pour le faire de la bonne façon". Le 30 mai, le vice-président des Etats-Unis, Mike Pense, se rendra au Canada pour rencontrer Justin Trudeau et faire avancer l'ACEUM le plus vite possible.



Des nouvelles propositions pour sortir de l'impasse sur le Brexit. Theresa May envisage la tenue d'un second référendum si les députés britanniques approuvent l'accord sur le Brexit qu'elle va présenter début juin. Après déjà trois rejets de la part des élus, les chances qu'ils votent en faveur de l'accord de retrait sont minces, c'est pourquoi la Première ministre britannique a indiqué avoir fait quelques compromis pour obtenir la majorité des voix. En effet, souhaitant rallier à son camp le Labour, avec qui elle a discuté pendant plus d'un mois, en vain, Theresa May a adressé une lettre à Jeremy Corbyn lui faisant part des concessions qu'elle avait adoptées, comme le maintien d'une union douanière avec l'UE, et l'invite à soutenir le nouvel accord de retrait proposé. "J'ai démontré aujourd'hui que je suis prête à faire des compromis pour mener le Brexit à bien au nom du peuple britannique" a-t-elle dévoilé dans sa lettre. De son côté, l'Irlande juge "acceptable" le nouvel accord de Theresa May a indiqué le chef du gouvernement irlandais Leo Varadkar.



Our new Brexit deal makes a ten-point offer to everyone in Parliament who wants to deliver the result of the referendum.#LetsGetThisDone https://t.co/oWERKA4adE pic.twitter.com/PMCpzlb0Wy — Theresa May (@theresa_may) 21 mai 2019

En Bref. Pékin est disposé à poursuivre les discussions commerciales avec Washington a déclaré l'ambassadeur chinois aux Etats-Unis. Ce soir à 20h, heures de Paris, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) dévoilera le compte-rendu de sa dernière réunion . La confiance des consommateurs s'est légèrement redressée en zone euro , passant de -8 à -7. Le déficit commercial au Japon est moins important qu'attendu , à -110.9 milliards de yens (contre -154.3 en mars). Hier, l'OCDE a une nouvelle fois abaissé ses perspectives de croissance économique mondiale, en raison de l'escalade des conflits commerciaux. L'Institut National Italien de la Statistique a révisé en forte baisse ses prévisions de croissance pour 2019. J-1 avant les premiers votes aux élections européennes , demain les britanniques et les belges se rendront aux urnes pour élire les députés européens.

Source : www.europarl.europa.eu



