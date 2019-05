MINUTE MACRO : Elections européennes, Sommet Trump/Abe, Succession de May… 0 27/05/2019 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La poussée des eurosceptiques est restée contenue lors des élections européennes. Donald Trump est en visite au Japon. Trois jours après l'annonce de la démission de la Première ministre britannique, les prétendants se bousculent. Hausse des partis populistes et montée des verts. Le rassemblement national de Marine Le Pen en France et La Ligue de Matteo Salvini en Italie arrivent en tête des votes, comme l'anti-européen Nigel Farage au Royaume-Uni. En Allemagne, la CDU-CSU d'Angela Merkel enregistre son plus faible score mais reste en tête du scrutin. Les Verts, arrivés deuxièmes en Allemagne et troisièmes en France, gagnent du terrain et passent de 52 à 70 sièges. Selon les projections actualisées, les sociaux-démocrates auront 150 sièges et la droite pro-européenne, 179 sièges. En savoir plus



Sommet entre le président américain et le premier-ministre japonais. Donald Trump est arrivé samedi au Japon, pour une visite de quatre jours. Après s'est bien amusé avec Shinzo Abe à jouer au golf, à regarder un combat de sumo et à prendre des selfies, les deux hommes politiques vont se réunir aujourd'hui pour rentrer dans le vif du sujet et discuter commerce. Donald Trump, qui a décidé la semaine dernière de reporter de six mois l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules japonais (et européens), est mécontent du déséquilibre de leurs échanges commerciaux et souhaite aboutir à un compromis. Il appelle le Japon à des relations commerciales "plus justes" avec son pays. Le dossier nord-coréen sera également au programme.





令和初の国賓としてお迎えしたトランプ大統領と千葉でゴルフです。新しい令和の時代も日米同盟をさらに揺るぎないものとしていきたいと考えています。 pic.twitter.com/8ol8790xWY — 安倍晋三 (@AbeShinzo) 26 mai 2019

Les hostilités sont lancées. Quelques jours après l'annonce du départ de Theresa May le 7 juin, il y a déjà six candidats prêts à pourvoir son poste. L'ancien ministre des affaires étrangères et candidat favori à la succession, Boris Johnson, a ressorti la menace d'un no-deal. En effet, il a affirmé vendredi que le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre avec ou sans accord.



En Bref. Les commandes de biens durables sont ressorties légèrement sous les attentes des analystes vendredi dernier aux Etats-Unis. La consommation des ménages a ralenti en avril en Russie . Aujourd'hui les marchés sont fermés au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday) et aux Etats-Unis (Memorial Day) .

Le rassemblement national de Marine Le Pen en France et La Ligue de Matteo Salvini en Italie arrivent en tête des votes, comme l'anti-européen Nigel Farage au Royaume-Uni. En Allemagne, la CDU-CSU d'Angela Merkel enregistre son plus faible score mais reste en tête du scrutin. Les Verts, arrivés deuxièmes en Allemagne et troisièmes en France, gagnent du terrain et passent de 52 à 70 sièges. Selon les projections actualisées, les sociaux-démocrates auront 150 sièges et la droite pro-européenne, 179 sièges. En savoir plus en cliquant ici Donald Trump est arrivé samedi au Japon, pour une visite de quatre jours. Après s'est bien amusé avec Shinzo Abe à jouer au golf, à regarder un combat de sumo et à prendre des selfies, les deux hommes politiques vont se réunir aujourd'hui pour rentrer dans le vif du sujet et discuter commerce. Donald Trump, qui a décidé la semaine dernière de reporter de six mois l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules japonais (et européens), est mécontent du déséquilibre de leurs échanges commerciaux et souhaite aboutir à un compromis. Il appelle le Japon à des relations commerciales "plus justes" avec son pays. Le dossier nord-coréen sera également au programme.Quelques jours après l'annonce du départ de Theresa May le 7 juin, il y a déjà six candidats prêts à pourvoir son poste. L'ancien ministre des affaires étrangères et candidat favori à la succession, Boris Johnson, a ressorti la menace d'un no-deal. En effet, il a affirmé vendredi que le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre avec ou sans accord.des analystes vendredi dernier aux Etats-Unis.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue