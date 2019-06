MINUTE MACRO : En attente du G20, Facture de 4 milliards de livres, La Fed et BoJ s'interrogent… 0 27/06/2019 | 11:43 Envoyer par e-mail :

Les banques centrales pourraient devoir agir pour faire face aux incertitudes. Le Sommet du G20 concentrera l'attention des marchés, qui attendent impatiemment la rencontre entre les présidents des deux puissances mondiales. Les dépenses réalisées par les services financiers britanniques en vue du Brexit sont exorbitantes. La Fed pourrait agir prochainement. La présidente de la Fed de San Francisco, Mme Daly, s'est dite préoccupée par la faiblesse de l'inflation aux Etats-Unis et estime que les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si un assouplissement monétaire est justifié.



La Banque du Japon aussi. Les gouverneurs de la BoJ s'interrogent également sur la nécessité d'ajuster la politique monétaire pour faire face aux effets néfastes du conflit commercial, relancer la croissance et ne pas retomber dans la déflation.



L'Italie compte sur le G20 pour sauver sa peau. Le premier ministre italien, Giuseppe Conte voudrait profiter du Sommet du G20 pour parvenir à un compromis avec ses homologues européens afin d'éviter une procédure pour endettement excessif.



Les Etats-Unis soufflent le chaud et le froid. Samedi, Donald Trump et Xi Jinping vont se rencontrer en marge du Sommet du G20 à Osaka. Le scénario privilégié par les investisseurs est une sorte de compromis sur un report de nouvelles surtaxes américaines, si Washington estime que Pékin fournit des efforts suffisants. Le président américain a néanmoins jeté de l'huile sur le feu en précisant qu'il imposerait quand même des taxes supplémentaires sur les 300 milliards de dollars de produits chinois, mais a réduit sa menace à 10%, contre 25% précédemment.



Le Brexit coûte cher. Selon une étude de EY citée par le Financial Times, les banques britanniques auraient dépensé près de 4 milliards de livres depuis le vote en faveur du Brexit pour le transfert des employés et de capitaux vers l'UE. Conseils juridiques, réinstallations, provisions pour imprévus, créations de sièges sociaux hors du Royaume-Uni, les dépenses s'accumulent.



En Bref. Hier Trump a abordé, avec une certaine virulence, divers sujets comme la Fed, l'Iran et la Chine lors d'une interview à Fox News. Les résultats (définitifs) des stress-test des banques américaines seront publiés ce soir aux alentours de 22h30 (heure de Paris).



