MINUTE MACRO : FED, BCE, Brexit & Conseil européen, Taxes, Révisions dette/déficit/croissance

Aucune nouvelle mesure n'est attendue à l'issue de la réunion de la BCE. L'institution devrait remettre à plus tard ses ajustements monétaires compte tenu de la conjoncture économique actuelle et de l'approche du Conseil européen sur le Brexit. "Il est probable que les indications prospectives sur les taux soient de nouveau repoussées, mais aucune annonce sur ce front n'est à attendre lors de cette réunion" (dixit un économiste de chez Morgan Stanley).Le compte-rendu du dernier FOMC sera publié ce soir. Lors de cette réunion, la banque centrale avait prévu de ralentir le rythme de réduction de son bilan (de 30 à 15 milliards de dollars par mois à partir de mai) puis de l'interrompre définitivement à partir de septembre. Elle avait de plus annoncé qu'une seule hausse des taux serait nécessaire l'année prochaine et aucune cette année. L'outil du CME Group montre que les économistes tablent en majorité sur une baisse des taux (et non une hausse) en janvier 2020 :





Conseil européen extraordinaire et nouveau plan de May. Angela Merkel déclare qu'un report du Brexit jusqu'à début 2020 est envisageable, Donald Tusk (président du Conseil européen) a proposé d'accorder un délai supplémentaire de 12 mois et Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit, a affirmé que la durée du report allait dépendre du plan exposé par Theresa May aujourd'hui devant l'UE. Les 27 sont divisés quant au délai à accorder au RU.



En dehors de l'Europe, les pays misent sur un "Hard Brexit". L'ONU a estimé dans un rapport qu'elle a publié hier qu'un Brexit sans accord profiterait à la Chine et aux Etats-Unis. Le secrétaire du Trésor américain, Steven Mnuchin, a annoncé que les Etats-Unis devaient se préparer à un Brexit dur.



Révision à la baisse de la croissance américaine. En raison des tensions commerciales persistantes, le FMI estime que la croissance américaine pourrait ralentir plus que prévu et a abaissé une nouvelle fois ses prévisions de croissance (-0.2 point de pourcentage) à 2.3% pour 2019.



"Croissance ralentie, reprise précaire" (FMI). Le Fonds Monétaire International n'est pas plus optimiste pour la croissance économique mondiale, qui a ralenti plus que prévu en 2018 (3.6%) et qui devrait encore ralentir en 2019 (à 3.3%). "L’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les tensions macroéconomiques en Argentine et en Turquie, les perturbations du secteur automobile en Allemagne, le durcissement de la politique du crédit en Chine et le resserrement des conditions financières, conjugués à la normalisation de la politique monétaire dans les plus grands pays avancés ont contribué à un fléchissement marqué de l’expansion mondiale".