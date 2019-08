MINUTE MACRO : FOMC, Règle Volcker, Gouvernement italien, Brexit, Argentine, Droits de douane, G8 … 0 21/08/2019 | 12:00 Envoyer par e-mail :

Les minutes de la Fed vont être publiées ce soir, la veille du lancement du symposium de Jackson Hole. L'Italie est à nouveau plongé dans l'incertitude politique, les consultations démarrent pour former une nouvelle coalition. Assouplissement de la règle Volcker : les banques américaines s'en frottent les mains. FOMC avant Jackson Hole. Ce soir, la Fed va publier le compte-rendu de sa dernière réunion (en juillet), réunion au cours de laquelle elle avait décidé de baisser ses taux pour la première fois depuis une décennie. Les explications de cette baisse seront détaillées. Pour rappel, le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren et celui de la Fed de Kansas City s'y étaient opposés compte tenu de la solidité des données économiques. Cette publication intervient la veille du lancement du symposium économique de Jackson Hole, le grand rendez-vous de fin de l'été des banquiers centraux, qui va se tenir du 22 au 24 août. Le discours de Jerome Powell à l'occasion de cette conférence est par ailleurs très attendu, car il devrait donner une meilleure vision des prochaines actions de la Fed.



Assouplissement de la règle Volcker. Les régulateurs américains – Joseph Otting, directeur de l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) et la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), organisme fédéral de garantie des dépôts bancaires - ont donné leur feu vert à la modification de la règle Volcker mise en place suite à la crise financière de 2008, visant à limiter les investissements spéculatifs des banques. Plusieurs banques telles que Goldmans Sachs, JPMorgan ou encore Morgan Stanley ne cessaient de se plaindre de cette règle, trop complexe et trop contraignante.







qui accueillera le Premier ministre britannique. Comme évoqué hier, la Maison Blanche envisage des baisses d'impôts pour éviter une récession aux Etats-Unis.

aux Etats-Unis. Donald Trump a évoqué une nouvelle fois la possibilité d'instaurer des droits de douanes sur les voitures européennes .

. Hier, le président américain s'est déclaré en faveur du retour au G8, avec la Russie : "c'est beaucoup plus censé d'avoir la Russie avec nous" a-t-il affirmé.

: "c'est beaucoup plus censé d'avoir la Russie avec nous" a-t-il affirmé. Le FMI "surveille de près les récents développements en Argentine" et compte se rendre "bientôt" en mission dans le pays pour évaluer la situation.

