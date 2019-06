MINUTE MACRO : Fed & BCE, Accords commerciaux, Prévisions Banque mondiale, terres rares… 0 05/06/2019 | 11:23 Envoyer par e-mail :

Brexit, escalade du conflit commercial sino-américain, bras de fer entre Washington et Mexico, querelle entre l'Italie et la Commission européenne, politique monétaire… les incertitudes progressent partout dans le monde. Même Powell parle de baisse des taux. Dans son discours prononcé hier, Jerome Powell s'est dit prêt à réduire les taux d'intérêt si besoin et s'engage à surveiller de près les effets de l'intensification de la guerre commerciale avec la Chine, le contentieux avec le Mexique et la faiblesse de l'inflation.



Dernière estimation des indices PMI. En Chine, la croissance des services ralentit en mai, à 52.7 contre 54.5 précédemment et 54.3 attendus. Au Japon aussi (à 51.7, contre 51.8 en avril). En zone euro en revanche, l'indice a dépassé les anticipations des analystes, à 52.9, contre 52.5.



La progression de l'économie chinoise divise. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'économie de son pays se stabilisait, voire même s'améliorait légèrement en dépit de l'aggravation de la guerre commerciale avec les Etats-Unis. Le FMI quant à lui est moins optimiste et table sur une croissance du PIB affaiblie à "seulement" 6% pour 2020 en raison du regain d'incertitude autour des tensions commerciales.



Mexico pense qu'un accord est possible avec Washington. Le président mexicain s'est dit prêt à s'entretenir avec son homologue américain "si nécessaire" concernant sa menace d'imposer des droits de douanes sur les importations mexicaines. Le chef de la diplomatie mexicaine estime qu'il y a 80% de chances pour parvenir à une entente avec Washington.



En Bref.



La BCE va s'exprimer demain sur sa politique monétaire et son programme de nouvelles opérations de refinancement ciblées à long terme (TLTRO).



La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance mondiale en 2019. Dans la zone euro, la prévision est ajustée en baisse de 0,4 point à 1.2%.



Xi Jinping, en visite en Russie à partir de mercredi, devrait signer avec Vladimir Poutine une déclaration commune sur "le renforcement des relations, du partenariat global et de la coopération stratégique, qui entrent dans une nouvelle ère".



Les Etats-Unis ont mis sur pied un plan visant à terme à garantir l'approvisionnement en terres rares dont la Chine menace de leur couper l'accès.



La croissance annuelle de l'économie australienne (1.8%) est tombée au plus bas depuis la dernière crise mondiale en 2009.



Alexis Tsipras a confirmé hier lors d'un entretien télévisé que les élections législatives anticipées auront lieu le 7 juillet .



Mike Pompeo prévient la Suisse que la Chine pourrait piller ses technologies.



Trump promet à Theresa May un "substantiel" accord commercial après le Brexit.





