MINUTE MACRO : Fed, BoJ, Shutdown, Budget italien et discussions commerciales...

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Fed n'a pas surpris en relevant ses taux mais n'a pas rassuré en décidant de poursuivre cette hausse graduelle en 2019. A contrario, la Banque du Japon maintient sa politique monétaire ultra-accommodante. Des mesures d'urgence ont été adoptées par les Etats-Unis, permettant d'éviter les risques d'un Shutdown. Après de longues négociations, Rome et Bruxelles sont parvenues à s'entendre. Hausse des taux, discours plutôt décevant de la Fed. La Banque centrale américaine a, comme attendu par plus de 70% des opérateurs, relevé son taux directeur d'un quart de point et prévoit deux autres hausses en 2019 (contre trois précédemment), malgré une conjoncture incertaine. Dans le discours de Jerome Powell qui a suivi, il a déclaré que la Réserve fédérale allait continuer de réduire la taille de son bilan à un rythme de 50 milliards de dollars par mois (comme c'est le cas actuellement) et a défendu son indépendance en décidant de ne pas plier à la pression de Donald Trump (entre autres). Il n'y a pas que Trump qui n'approuvait pas cette hausse… Un économiste de Natixis a dévoilé que la Fed avait commis une erreur et pense même que sa prochaine décision pourrait être de baisser ses taux.



Au contraire de la Fed, la BoJ a choisi le statu quo. Pour sa dernière réunion 2018, la Banque du Japon a décidé de maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante. Elle évoque une "expansion modérée" de sa croissance et rappelle les risques qui pèsent sur son économie, comme le conflit commercial et les barrières tarifaires qui affectent la croissance mondiale, ainsi que les risques géopolitiques dans le monde. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle était prête à augmenter son soutien à l'économie si cela était nécessaire.



Une mesure d'urgence a été votée mercredi soir par le Sénat. Le Sénat américain a voté un texte de loi budgétaire provisoire permettant de repousser au moins jusqu'au 8 février prochain, un "shutdown" (paralysie du fonctionnement de l'administration américaine). Ce texte n'inclut pas le financement du mur entre le Mexique et les Etats-Unis, mais comme nous l'avons évoqué hier, Trump ne désespère pas de trouver un autre moyen de le payer.



Viva Italia ! La Commission européenne a confirmé qu'un accord était convenu avec le gouvernement italien au sujet de son déficit budgétaire 2019, 2.04% du PIB. Ce compromis va permettre à l'Italie d'éviter une procédure de déficit excessif, "à condition que les mesures prévues soient pleinement mises en œuvre" dévoile Valdis Dombrovskis (vice-président de la Commission européenne chargé de l'Euro et du Dialogue social et en charge de la stabilité financière) sur Twitter.



