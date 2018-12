MINUTE MACRO : Fed, Shutdown, Récession en Argentine, Accord entre Rome et Bruxelles… 0 19/12/2018 | 10:29 Envoyer par e-mail :

Les yeux rivés sur la Fed. On en parlait hier, Donald Trump a de nouveau critiqué la Réserve fédérale, qui a l'intention de remonter ses taux ce soir d'un quart de points (de 2.00% - 2.25% à 2.25% - 2.50%). La question qui se pose désormais est de savoir si la Fed conserve son indépendance ou si elle va tenir compte des mises en garde du président… En tout cas, sur

L'administration Trump revient sur sa menace de "shutdown". Donald Trump menaçait depuis quelques jours de geler le fonctionnement de l'administration, si le Congrès refusait de financer son mur à la frontière mexicaine, représentant un coût de 5 milliards de dollars. Mais il semblerait que la Maison Blanche revienne sur ses propos et cherche d'autres sources de financement : "Nous avons d'autres moyens d'arriver aux 5 milliards (…) in fine, nous ne voulons pas fermer les administrations fédérales, nous voulons fermer la frontière" a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche, sur la chaîne Fox News.



L'Argentine est rentrée en récession. Après avoir enchaîné deux trimestres consécutifs de baisse et avoir fait appel au FMI pour soutenir son économie, la 3ème puissance d'Amérique Latine a enregistré une baisse de 3.5% au troisième trimestre et est ainsi entrée en récession. Selon le Fonds monétaire international, son PIB devrait enregistrer un repli de 2.6% en 2018, et de 1.6% en 2019.



Rome et Bruxelles se seraient (enfin) mis d'accord. Il semblerait que le gouvernement italien et la Commission européenne soient parvenus à un compromis au sujet du déficit budgétaire (2.04% du PIB en 2019). Mais cette information n'a pas encore été confirmée par l'institution européenne.



En Bref. L'INSEE a abaissé de 1.7% à 1.5% les prévisions de croissance de la France en 2018 et de 0.4% à 0.2% pour ce dernier trimestre. La balance commerciale du Japon est largement déficitaire en novembre , en raison de la hausse des prix du pétrole et du gaz naturel qu'il a importés et d'un ralentissement de ses exportations, la Chine - touchée de plein fouet par les tensions commerciales - étant son principal partenaire commercial. Après neuf années de récession dues à la crise de la dette et aux mesures d'austérité imposées par l'UE, la Grèce a voté hier un projet de budget pour 2019 , tablant sur une croissance de 2.5% l'année prochaine.





