MINUTE MACRO : Fin du QE de la BCE, l'Italie a changé de ton, May tient bon

Un Sommet européen va se tenir durant deux jours à Bruxelles pour soutenir Theresa May et assurer la pérennité de l'Union européenne, en pleine tempête du Brexit. Rome a décidé de faire des efforts sur son déficit budgétaire après sa rencontre avec Bruxelles hier. La réunion de la BCE sera suivie de près par les investisseurs aujourd'hui. Theresa May est tenace. La Première Ministre britannique, qui souhaitait à tout prix "mener à bien" le Brexit, a été soutenue par 200 députés (contre 117 qui voulaient la voir partir) et conserve ainsi son titre de cheffe du Parti conservateur. Theresa May cherche maintenant à obtenir de nouvelles garanties sur le "Backstop" de ses partenaires européens mais l'Allemagne a affirmé qu'elle ne souhaitait pas renégocier cette clause. L'Union européenne a décidé de "s'en tenir" à l'accord conclu avec Londres et "entend procéder à sa ratification, l'accord ne pouvant être renégocié". Les dirigeants de l'UE doivent se réunir à Bruxelles aujourd'hui et demain pour aider Theresa May à convaincre son gouvernement d'entériner l'accord et à renforcer l'UE, dans ce contexte d'incertitudes.



L'Italie veut mettre fin au bras de fer avec l'UE sur son budget. La rencontre entre le président italien, Giuseppe Conte et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a finalement eu lieu hier après-midi. Rome a accepté d'abaisser son déficit public à 2.04% du PIB en 2019, contre 2.4% précédemment : "Un travail technique nous a permis d'obtenir une marge de négociation parce que nous avons récupéré quelques ressources financières".



La BCE va mettre fin au QE, malgré les doutes sur la croissance. La Banque centrale européenne doit mettre fin aujourd'hui à son programme de rachat d'actifs, mis en place il y a plus de trois ans dans le but de soutenir l'économie de la zone euro et d'éviter tous risques de déflation. Au total, ce sont 2 600 milliards d'euros de dettes publique et privée qui ont été rachetées par la BCE depuis 2015. Mais les tensions politiques et sociales pèsent sur la croissance (Brexit, budget italien, "gilets jaunes", guerre commerciale), alors la BCE se dit ouverte quant à "la trajectoire future de sa politique". Elle devrait par ailleurs confirmer sa volonté de maintenir ses taux au plus bas "au moins" jusqu'à l'été 2019.



En Bref. La Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé de maintenir inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante et a maintenu ses taux d'intérêt négatifs. L'inflation a ralenti en France en novembre et est repassée sous le seuil des 2% (indice des prix à la consommation sur un an ressorti à 1.9% selon l'INSEE). Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump est condamné à trois ans de prison ferme pour avoir "couvert les sales coups" du président , notamment pour avoir acheté le silence de deux femmes avec qui Trump aurait eu des liaisons et qui menaçaient de dévoiler cette histoire lors de sa campagne présidentielle en 2016.





