MINUTE MACRO : Frontière irlandaise, Discours de Trump au sujet du mur, Leader nord-coréen en Chine

L'éventualité d'un Brexit sans accord inquiète et l'UE souhaite rassurer la Grande-Bretagne au sujet du "backstop". Trump va se rendre à la frontière mexicaine pour vanter son projet de construction du mur. Alors qu'un second sommet entre les présidents nord-coréen et américain est en cours de négociations, Kim Jong-Un se dépêche de rendre visite au président chinois. L'Union européenne veut rassurer la Grande-Bretagne sur la frontière irlandaise. La pression monte avant le vote du Parlement britannique. L'UE a exclu la possibilité de renégocier l'accord mais souhaite quand même rassurer la Grande Bretagne au sujet de la clause de sauvegarde ("backstop"), a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Il précise que l'UE n'a pas l'intention de maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière indéfiniment et qu'elle souhaite "entamer les discussions sur les relations futures" entre Londres et Bruxelles.



Donald Trump va "s'adresser à la Nation sur la crise humanitaire et la sécurité nationale". Alors que les démocrates ne veulent pas céder aux exigences de Trump concernant le financement du mur à la frontière mexicaine, le "shutdown" se poursuit. Dans ce contexte la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a révélé que le président allait se rendre jeudi à la frontière pour "rencontrer ceux qui sont sur la ligne de front de la sécurité nationale et de la crise humanitaire". Dans la foulée, Trump a déclaré sur Twitter qu'il allait "s'adresser à la Nation" ce mardi soir à 21h sur le sujet (heure de New York).



President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) 7 janvier 2019

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 janvier 2019

Hier, le leader nord-coréen Kim Jong-Un s'est rendu en Chine. Il devrait y rester jusqu'à jeudi et rencontrer le président Xi Jinping. Aucune source officielle nord-coréenne ou chinoise n'a pour le moment dévoilé les raisons de cette visite, mais d'après le Centre américain pour les études stratégiques et internationales "Kim cherche l'aide de Pékin pour obtenir l'allègement des sanctions internationales" avant sa rencontre avec Donald Trump.



En Bref. Le président de la Banque mondiale promu par Barack Obama en 2012, Jim Yong Kim, a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions le 1er février pour rejoindre "une société d'investissement". Selon le président de la Fed d'Atlanta, la Réserve fédérale américaine va relever ses taux directeurs qu'une seule fois cette année (contre deux hausses anticipées en décembre 2018).

