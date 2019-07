MINUTE MACRO : G20, Trêve commerciale, Accord historique, Trump en Corée, PMI décevants… 0 01/07/2019 | 11:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ce week-end a eu lieu le très attendu Sommet du G20 à Osaka au Japon. Comme convenu, Trump et Xi ont convenu de reporter les nouvelles surtaxes envisagées et de reprendre les négociations, interrompues en mai dernier. La question du climat a également été au centre des discussions. Dix-neuf Etats ont confirmé leurs engagements. Le président américain s'est ensuite entretenu avec son homologue nord-coréen. L'UE et les pays d'Amérique Latine ont signé un grand accord. Trêve entre Pékin et Washington. Comme attendu, les négociations commerciales reprennent entre les deux puissances mondiales. Les Etats-Unis ont accepté de lever leur menace d'instaurer de nouvelles taxes douanières punitives. Le calendrier d'un éventuel accord commercial reste toutefois encore incertain.



I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juin 2019

Signature d'un accord historique. L'UE et les pays du Mercosur – Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela – ont signé un grand accord commercial en négociation depuis 20 ans. Cet accord de libre-échange va toucher près de 770 millions de consommateurs et concerner de nombreux domaines d'activité comme le secteur automobile, pharmaceutique et l'agriculture, tout en prêtant une attention particulière au développement durable et aux droits de l'Homme. L'accord supprimera 91% des droits de douane imposés par le Mercosur et 92% par l'UE.



L'UE a également signé un accord commercial avec le Vietnam. Comme annoncé la semaine dernière par la Commission européenne, l'UE et le Vietnam ont signé un accord commercial dimanche à Hanoï, visant à éliminer 99% des droits de douane sur les biens échangés entre les deux pays.



Après Trump et Xi, Trump et Kim. Trump s'est rendu après le G20 à Osaka en Corée du Nord pour s'entretenir avec Kim Jong-Un. Les deux chefs d'Etats se sont entendus sur une reprise des discussions sur le dossier de la dénucléarisation du pays. Kim Jong-Un a qualifié la rencontre avec Trump d'"historique" et "extraordinaire".



Indices PMI décevants. En Allemagne, en Italie, en Espagne et plus globalement en zone euro l'activité manufacturière continue de se contracter. L'indice PMI reste inférieur à 50 pour le sixième mois consécutif en Allemagne, pour le neuvième mois en Italie et pour le cinquième mois pour la zone euro. L'Espagne connait sa plus forte contraction depuis 2013. Seule la France voit son activité accélérer en juin. Selon les données publiées par Caixin, l'activité du secteur manufacturier s'est également contractée en Chine.



Urgence climatique. Dix-neuf des vingt membres du G20 réaffirment leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris signé en 2015, visant à lutter contre le réchauffement climatique. Les Etats-Unis n'ont évidemment pas signé l'accord.



En Bref. La Banque centrale d'Australie devrait abaisser son taux directeur de 25 points de base demain , à 1.00%, un plus bas historique. Le chômage recule au Brésil , à 12.3% de mars à mai. Au mois de mai, les revenus des ménages américains ont augmenté davantage que leurs dépenses . La confiance des entreprises s'est dégradée au Japon , chutant de plus de 5 points. Ce matin, le Japon a annoncé le durcissement des conditions d'exportation vers la Corée du Sud de matériaux utilisés pour la fabrication de smartphones. Trump a déclaré vendredi que "rien ne presse" pour résoudre le conflit qui oppose Washington et Téhéran . La Banque des règlements internationaux (BRI) plaide pour un allègement de la pression sur les Banques centrales afin qu'elles gardent sous le coude des ressources au cas où l'économie mondiale était amenée à ralentir davantage.



