MINUTE MACRO : Guerre commerciale, Manipulation de devise, Flux obligataires, Fed

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La guerre commerciale prend des allures de guerre des changes. Les investisseurs privilégient le marché obligataire au détriment du marché actions. La Fed reste attentive à l'évolution des marchés financiers. Les anciens de la Réserve fédérale américaine disent stop la pression politique. La Banque populaire de Chine dément les accusations des Etats-Unis. Alors que la guerre commerciale bât son plein et que la trêve estivale semble belle est bien terminée, le yuan est revenu sur des plus bas de 2008, dépassant le seuil de 7 yuans pour un dollar. Les Etats-Unis l'ont alors accusé de manipuler sa monnaie, ce que la Chine a tout de suite nié. Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Yi Gang a déclaré hier que le yuan n'était pas utilisé "pour faire face aux problèmes extérieurs comme les différends commerciaux". Pour éviter d'envenimer le conflit sino-américain, les autorités chinoises ont demandé à leur banque centrale d'agir contre la baisse du yuan, La PBOC s'est alors exécutée en fixant un taux de change quotidien plus élevé que prévu et en plaçant des obligations à Hong Kong. Ce matin, le USD/CNY vaut 7.0313.



Dans ce contexte, les espoirs qu'un accord commercial soit conclu prochainement entre les deux camps sont de plus en plus faibles. Selon Goldman Sachs, il est peu probable qu'un accord soit scellé avant les élections US de 2020.



Préférence pour l'obligataire. Les craintes de ralentissement économique en raison des tensions commerciales persistantes ravivent l'engouement des investisseurs pour les placements obligataires au détriment des marchés actions. Une étude de Bank of America Merrill Lynch Global Research (BofAML) révèle que, malgré le soutien des banques centrales (baisse des taux, prolongement d'assouplissement monétaire), les fonds obligataires ont enregistré "une trentième semaine consécutive de collecte nette et affichent des entrées de près de 280 milliards de dollars depuis le début d'année".



Du côté de la Fed…



… Quatre anciens présidents de la Fed, Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke et Janet Yellen, ont publié un communiqué hier dans lequel ils demandent à l'administration Trump de laisser la Fed "agir de manière indépendante et dans l'intérêt de l'économie, libres de toute pression politique à court-terme et, en particulier, sans la menace de révoquer ou reléguer des dirigeants de la Fed pour des motifs politiques".



Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke and Janet Yellen say Fed should be free from short-term political pressures https://t.co/M4FwIhjncK — The Wall Street Journal (@WSJ) August 6, 2019

… Lael Brainard, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a déclaré hier lors d'une audition à Kansas City, qu'elle surveillait de très près l'évolution des marché financiers et a rappelé que la Fed s'était engagée à soutenir l'expansion économique.



… Le "National Economists Club" organise ce jour à Washington un déjeuner avec James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis, qui prendra la parole pour discuter de l'économie et de l'orientation de la politique monétaire américaine.



En Bref. L'indice PMI composite de l'activité globale dans la zone euro a baissé par rapport au mois de juin (à 51.5 contre 52.2), pénalisé par la production manufacturière qui a enregistré le repli le plus marqué depuis avril 2013. Le Pérou invite 100 nations à un sommet sur la crise au Venezuela . La Banque d'Australie a décidé de maintenir son taux directeur à 1%. Pour le septième mois consécutif, les dépenses des ménages ont augmenté en juin au Japon .

