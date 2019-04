MINUTE MACRO : Immigration et Commerce, Prolongation du Brexit, Indépendance de la Fed … 0 05/04/2019 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le Donald américain est sur tous les fronts : commerce avec la Chine, situation avec le Mexique, nomination des membres à la direction de la Fed. Le Donald européen propose une extension pour le Brexit. Plusieurs statistiques économiques sont publiées. Brexit : encore un an ? Theresa May a demandé au président du Conseil européen de reporter le Brexit jusqu'au 30 juin. Donald Tusk, a de son côté, proposé au Royaume-Uni de prolonger d'un maximum de douze mois le délai pour sortir de l'Union européenne. Cette solution "va être présentée aujourd'hui aux Etats membres". En attendant, Theresa May et Jeremy Corbyn travaillent toujours sur les façons d'éviter une sortie sans accord et d'obtenir un accord afin d'éviter sa participation aux élections européennes.

Bientôt, un accord "monumental" entre Pékin et Washington. Le président Donald Trump s'est montré optimiste concernant un accord commercial avec la Chine et son homologue chinois, Xi Jinping, a évoqué une conclusion rapide des négociations. Les investisseurs espéraient apprendre, hier, la date du prochain sommet entre les deux présidents, permettant d'acter la fin de la guerre commerciale, mais rien n'a été communiqué. Néanmoins, Donald Trump a affirmé que les quatre prochaines semaines permettraient d'y voir plus clair : "Peut-être que d'ici quatre semaines, plus ou moins, quelque chose de vraiment monumental pourra être annoncé".



Plus de mur à la frontière mexicaine mais d'importants tarifs douaniers punitifs. "Nous avons besoin du mur, mais nous avons besoin de beaucoup d'autres choses" a mis en garde Donald Trump. Après ses nombreuses tentatives de faire construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, le président, toujours focalisé sur la lutte contre l'immigration clandestine, a changé de stratégie. Il menace désormais d'imposer de lourdes taxes commerciales "Pour le gouvernement mexicain, il est très important de maintenir séparés les thèmes migratoires et commerciaux", a répondu la Ministre mexicaine de l'économie.



L'indépendance de la Fed est contestée. Afin d'éliminer les sources d'incertitudes et de volatilité, les Banques centrales se doivent d'être indépendantes et transparentes dans les choix de leur politique monétaire et des instruments utilisés pour atteindre leurs objectifs. Mais, après les nombreuses critiques de Donald Trump concernant la hausse des taux de la Fed, accusée de plomber la croissance économique, l'institution a décidé de ne plus remonter ses taux et d'opter pour un statu quo. Le président de se contente plus de dire à la Banque centrale ce qu'elle doit faire, il sélectionne un à un les membres du Conseil des gouverneurs afin de s'assurer que les prochaines décisions iront dans son sens. En effet, quinze jours après avoir nommé un de ses anciens conseillers, Stephen Moore, au sein du directoire de la Banque, Trump a recommandé Herman Cain, un ancien candidat républicain à la présidence des Etats-Unis.



En Bref. La production industrielle en Allemagne a rebondi en mars , à 0.7%, contre un repli de 0.8% précédemment et 0.6% attendu. Le déficit commercial de la France s'est légèrement réduit , en passant de 4.2 milliards d'euros en janvier, à 4 milliards en février. Les dépenses des ménages au Japon augmente de 1.7% en février sur un an , soit moins que le mois précédent (2.0%). Cet après-midi nous prendrons connaissance du rapport du l'emploi américain , avec les salaires horaires moyens (consensus 0.3%), les créations d'emplois non agricoles (consensus 172K) et le taux de chômage (consensus 3.8%).



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue