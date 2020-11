MINUTE MACRO: Implications électorales et tensions entre la Chine et l’Australie 0 04/11/2020 | 12:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les Etats-Unis sont en plein doute ce matin mais quelles seront les conséquences de l'enlisement des résultats électorales ? De l’autre côté du globe, la Chine durcit ses échanges avec l’Australie tout en confirmant le retour de son économie avec un PMI sur les services record. Impasse électorale aux Etats-Unis, quelles implications pour les marchés ? La situation électorale redoutée par les analystes ces dernières semaines est en train de se matérialiser. Les instituts de sondage se sont une nouvelle fois trompés dans leurs prévisions et la vague bleue attendue s’est transformée en une élection extrêmement serrée dont le verdict pourrait prendre du temps, et même passer par la case judiciaire. "Avec un résultat indécis, il y aura une augmentation de la volatilité jusqu'à ce que le résultat de l'élection soit connu. Le dollar américain continuera d'être influencé par l'incertitude et les rendements du Trésor américain vont baisser. On peut également s'attendre à ce que les actifs à risque soient moins performants jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté”, a commenté Paul Brain, gérant du fonds BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund. Comme il semble peu probable que les deux chambres se tournent vers les démocrates, cela “augmente les chances que le débat sur un paquet fiscal significatif puisse continuer à soutenir les bons du Trésor américain et les actifs à risque", ajoute-t-il. Variation du rendement des bons du trésor à 10 ans. (Source: Trading Economics) Chine: Interdiction des importations australiennes. La Chine a sorti l'artillerie lourde hier en décidant de bannir l’échange d’au moins 7 produits de base australiens qui représentent plus de € 6 milliards d’exports entre les deux pays. Cette décision concerne plusieurs pans de l’économie australienne: le charbon, l’orge, le cuivre, le sucre, le bois ainsi que le vin et le homard. Cet arrêté fait suite à la détérioration des liens diplomatique entre les deux pays depuis plusieurs mois. En effet, l’Australie a décidé d’empêcher Huawei d’installer son réseau 5G dans le pays en 2018 par soucis de sécurité nationale. De plus, la remise en question de l’enquête sur l’origine du coronavirus par le premier ministre australien Scott Morrison en Avril n’avait fait qu’attiser les braises. Le gouvernement chinois avait déjà commencé à imposer des restrictions sur l’importation de viande au début de l’année mais n’a toutefois pas restreint l’importation de fer, principale matière première échangée entre le deux pays. Cette décision est lourde de conséquences et montre l’intransigeance de la Chine envers ses partenaires commerciaux. Rappelons que la Chine représente 40% des exportations australiennes. Des indicateurs chinois toujours dans le vert. Après l’annonce des indices manufacturiers lundi, l’institut Caixin a présenté un indice des services une nouvelle fois en progression pour le sixième mois consécutif. L’augmentation de 2 pts en 1 mois de 56,8 à 54,8 est la troisième plus importante depuis 2010. L’industrie des services, qui représente 60% de l’économie chinoise, a profité de la “Golden Week”, traditionnelle semaine de vacances en Octobre. En raison de la pandémie, la population chinoise est restée au pays ce qui a dynamisé le tourisme local. Pour finir, la confiance des investisseurs a atteint son plus haut depuis avril 2012. L’incertitude observée aux Etats-Unis est ainsi complètement opposée à un rival plein de confiance en son système, ses industries et ses services.

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

