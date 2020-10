MINUTE MACRO: Inflation chinoise et inquiétude sur l’Europe 0 15/10/2020 | 12:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Chine a annoncé aujourd’hui son inflation pour le mois de Septembre, son ralentissement confirme le regain économique du pays après la crise sanitaire. La dette européenne et sa monétisation inquiète, quant à elle le FMI. Focus du jour: Ralentissement de l’inflation en Chine Le taux d'inflation chinois a fortement ralenti en Septembre à 1,7% sur un an contre 2,4% le mois précédent, il est même légèrement inférieur aux attentes du marché (1,8%). Cette décélération s’explique par l’amélioration de l'approvisionnement dans l’alimentaire. Le pays a en effet subi une crise à ce niveau au début de l’année. Les mesures drastiques de confinement avaient complètement désorganisé les réseaux de distribution de biens alimentaires entraînant ainsi une hausse des prix. Des nouveaux problèmes d’approvisionnement étaient à déplorer au moins de juin suite à des inondations dans les régions agricoles. La Chine a ainsi dû faire face à des taux d’inflation records de près de 5% au plus fort de la crise. Le prix du porc, élément clé du panier de l’inflation du pays a ainsi augmenté de “seulement” 25,5% contre 52,6% au mois dernier. Cette “chute” de la hausse des prix porcins permet d’atteindre un taux d’inflation plancher inédit depuis février 2019. Raymond Yeung, chef économiste pour la Grande Chine chez Australia and New Zealand Banking Group, indique à Bloomberg que “le risque de déflation est toujours présent, la Chine vient de retrouver sa dynamique de croissance. L'économie fonctionne toujours en dessous de le niveau potentiel". Inflation mensuelle chinoise (Source: Trading Economics) Une monétisation des dettes inquiétante Contrairement aux promesses chinoises d’un retour de la croissance à des niveaux pré-Covid, l’Union Européenne fait grise mine ce matin. Emmanuel Macron a ainsi annoncé un couvre-feu généralisé aux grandes métropoles du pays. Ceci fait suite aux mesures prises en Espagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. La situation sanitaire et la recrudescence du virus préoccupe fortement le FMI. En effet, la Banque centrale européenne a acquis près 71% des émissions de dette des Etats membres depuis le mois de février. Ce n’est pourtant pas le record mondial, la Banque du Japon détient 75% des dettes du pays. Les Etats-Unis se portent un peu mieux avec 57% absorbés par la Fed. Enfin, nous attendons aujourd’hui les demandes de chômage hebdomadaires aux Etats-Unis avec un consensus de 810K. Les analystes prévoient ainsi 810’000 demandes de chômage en plus ce mis-ci contre 840 en Août.

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue