MINUTE MACRO : L'Italie dit non. Vote de défiance contre May. Trump sur tous les fronts

Le président italien Giuseppe Conte et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker devaient se rencontrer aujourd'hui, mais rien n'est plus sûr maintenant que l'Italie refuse de baisser son déficit budgétaire. Theresa May fait face à un nouveau coup dur. Trump ne craint rien ni personne, mais fait des efforts pour apaiser les tensions sino-américaines. L'Italie refuse de plier aux exigences de la Commission européenne. Le quotidien italien, 'La Repubblica', a dévoilé que le gouvernement refusait de baisser son déficit budgétaire en-dessous de 2.1% du PIB et que la rencontre prévue cet après-midi entre Rome et Bruxelles était "incertaine". Ce changement de ton intervient très certainement suite aux annonces d'Emmanuel Macron qui pourraient porter le déficit budgétaire français au-delà de ce qui était annoncé initialement (2.8% du PIB). Pourquoi la France ferait ce qu'elle veut, et pas l'Italie ?



Theresa May enchaîne les défaites et pourrait être forcée de démissionner. La Première ministre britannique, qui a décidé de reporter le vote du Parlement au sujet du Brexit, est allée à la rencontre des dirigeants européens pour tenter de revoir les termes de l'accord conclu fin novembre. La chancelière allemande Angela Merkel a été ferme, il n'est pas possible de modifier cet accord. Theresa May doit maintenant se préparer à affronter les députés britanniques, qui ont organisé un vote de défiance à son encontre. Le scrutin se tiendra ce soir entre 18h et 20h à la Chambre des communes. Il fallait que 48 députés conservateurs sur 315 (soit 15%) mettent par écrit leur volonté d'organiser ce vote pour qu'il ait lieu.



Les menaces de destitution qui pèsent sur Donald Trump ne lui font pas peur. On en parlait lundi, des élus démocrates ont (à nouveau) évoqué la possible destitution de Donald Trump, l'accusant d'avoir été impliqué dans des "actes illégaux" lors de sa campagne présidentielle en 2016. Mais le président américain a déclaré hier qu'il ne craignait rien : "Il est difficile de destituer quelqu'un qui n'a rien fait de mal et qui a créé la plus grande économie de l'histoire de notre pays".



In an exclusive @Reuters interview, Trump said he is not concerned about being impeached and defended hush money payments made to Stormy Daniels and Karen McDougal ahead of the 2016 election https://t.co/bFtrqqZEUp pic.twitter.com/W94IjtjUeS — Reuters Top News (@Reuters) 12 décembre 2018

Avancées dans les discussions sino-américaine sur le commerce. La Chine s'apprête à réduire les droits de douanes sur les véhicules américains importés et Donald Trump a dévoilé qu'il n'imposerait pas de nouveaux droits de douane sur les produits chinois. De plus, le président américain pourrait à nouveau rencontrer Xi Jinping pour discuter des relations commerciales si cela est "venait à être nécessaire" et qu'il était disposé à intervenir auprès de la justice américaine au sujet de l'arrestation de la directrice financière de Huawei, pour ne pas mettre en péril la conclusion d'un accord commercial. D'ailleurs, Meng Wanhzou a été libérée sous caution par un juge canadien.



