MINUTE MACRO: L'essor des robots et son impact sur les emplois mondiaux.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Selon différents économistes, l’essor des robots pourrait entraîner la perte de plus de 800 millions d’emplois dans le monde. Des nouvelles recherches ont montré que l’automatisation va toucher des secteurs autres que les emplois à faible compétence. Les progrès technologiques et l'automatisation qui en découle n’ont pas que des côtés positifs. En effet, des recherches publiées par Bloomberg ont montré que près de 25% des emplois mondiaux se trouvent dans des secteurs à forte exposition au remplacement par des robots. De plus, et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les emplois peu qualifiés qui seraient les premiers touchés. Les recherches menées par Maarten Goos, Alan Manning et Anna Salomons tendent à mettre en avant le remplacement des travaux de routine, qui peuvent être décomposés en étapes simples et mécaniques. Ceux-ci ne sont pas liés au niveau de compétence, au contraire, ils ont tendance à se situer dans la classe moyenne: les employés de bureau seraient par exemple extrêmement touchés par la tendance actuelle. Plus concrètement, certains pays comme le Japon, la République Tchèque ou la Slovaquie sont les plus menacés avec plus de 40% d’emplois “routiniers”. Ces pays s'appuient beaucoup sur le travail de bureau (Japon) ou l’usine (pays de l’Europe de l’Est). Les pays de l’Afrique subsaharienne seraient dans la situation inverse. En effet, la main d’oeuvre est encore majoritairement agricole dans ces pays à faibles revenus. Malheureusement, cette tendance vers l’automatisation pourrait avoir d'autres conséquences néfastes pour le continent africain: l’échelle de développement de l’agriculture à l’industrie manufacturière pourrait être bloquée par la robotisation des emplois en usine. Pour conclure, on remarque que certains pays ont plus à perdre que d’autres. Et si les coûts ne sont pas gérés avec formation et indemnisation des travailleurs déplacés, les tensions sociales pourraient ralentir le rythme du changement technologique. Ceci-dit, une poignée de pays les plus exposés à la routinisation tel que le Japon ou la République tchèque ont également une population vieillissante. La robotisation pourrait être nécessaire pour compenser cette tendance démographique. A ce titre, l’une des dernières enquêtes PISA de l’OCDE concluait que près de 40% des métiers ciblés par les élèves étaient susceptibles d’êtres automatisés à moyen terme. Peu de stats économiques aujourd’hui, nous pouvons quand même citer que les nombres de permis de construire et de mises en chantier aux Etats-Unis seront dévoilés vers 14h 30. Ils permettront de déterminer si le marché immobilier américain reste vigoureux.

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

