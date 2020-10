MINUTE MACRO: La monnaie unique sous pression 0 28/10/2020 | 12:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La situation sanitaire en Europe et les possibles reconfinements qui en découlent agitent les différentes places boursières. Le marché monétaire est notamment visé. De l’autre côté du globe, les indicateurs atteignent des niveaux pas vu depuis 2 ans. La BCE à la rescousse ? Il ne fait pas bon de vivre en Europe à l’automne 2020, les mesures de plus en plus drastiques prises par les gouvernements inquiètent une population qui ne voit pas le bout de cette crise sanitaire. L’euro reflète ces préoccupations en perdant du terrain sur toutes les monnaies principales. La monnaie unique repasse ainsi sous la barrière des 1,18 contre le dollar. Le yen progresse par la même occasion avec un échange de 122,5 yens pour 1 euro. Toutefois, cette baisse reste limitée car le marché s’attend à ce que la BCE agisse plus tard dans l’année. En effet, la détérioration des perspectives de croissance de la zone euro combinée à celle de l’inflation va pousser la BCE vers un nouveau cycle d’assouplissement. Cette détente de la banque centrale se fera sans doute par le biais d’achats d’obligations supplémentaires. L’optimisme des marchés et de ces observateurs pourrait également expliquer cette chute modérée de la monnaie unique. Ils considèrent que la hausse des cas de coronavirus et le ralentissement économique de la zone euro ne seraient que temporaires. Le Bitcoin en pleine forme Cette baisse de l’euro profite aux crypto-monnaies et notamment au bitcoin qui atteint son plus haut depuis janvier 2018 à $13’857. Cette hausse s’expliquerait par des achats massifs de clients institutionnels avec des investisseurs qui chercherait une certaine “sécurité” dans le XBT au vue du rebond de la Covid-19. Cette croissance est d’autant plus surprenante que le bitcoin n’avait pas joué un rôle de valeur refuge lors de la première vague au printemps dernier. Des latitudes plus clémentes De l’autre côté du globe, les données macro-économiques sont bien plus positives. Les pays asiatiques ont pour l’instant évité une seconde vague qui serait un véritable frein à l’économie. L’inflation australienne au troisième trimestre a ainsi progressé de seulement 0,7% par rapport à l’année dernière. Les prix sur la nourriture ont augmenté plus faiblement qu’au deuxième trimestre à 3,4% (4,1% au T2 soit un record vieux de 9 ans).

La confiance des consommateurs en Corée du Sud a elle crû par rapport au mois dernier (91,6 points contre 79,4). Ce niveau de confiance n’avait plus été atteint depuis le début de l’épidémie en février dernier.

Enfin, la production industrielle thaïlandaise a connu sa plus petite baisse depuis 17 mois et les exports malaisiens ont progressé de 13,8% à MYR 88,9 Mrds soit une hausse inédite depuis 2 ans.





Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue