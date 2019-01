MINUTE MACRO : Le "Plan B" de May, Les compromis de Trump, Le PIB chinois… 0 21/01/2019 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Theresa May va proposer aujourd'hui ses solutions pour convaincre les députés et éviter un "no deal". Alors que la Fed s'inquiète des effets du "shutdown" sur la croissance américaine, Trump a essayé, sans succès, de convaincre les démocrates pour parvenir à un accord. Le rythme de croissance de la seconde économie mondiale est au plus bas depuis 1990. Theresa May présentera dans la journée son "plan B". La Première ministre britannique doit proposer aujourd'hui une solution aux députés, qui ont massivement rejeté l'accord de divorce, la semaine dernière, afin d'éviter un Brexit sans accord. De nombreux analystes s'attendent à ce que la sortie du Royaume-Uni de l'UE, prévue le 29 mars, soit reportée. Selon le Daily Telegraph, Theresa May envisagerait de réécrire les accords de paix du Vendredi Saint, qui ont mis fin au conflit nord-irlandais en 1998, afin de garantir à l'Irlande que le Royaume-Uni ne rétablira pas de frontière physique entre les deux territoires une fois sorti de l'UE.



Trump tente de trouver des "compromis" et jette la faute sur les démocrates. Afin de mettre un terme au "shutdown", le président a proposé samedi de prolonger le statut de protection temporaire octroyé aux "Dreamers" (migrants arrivés illégalement aux Etats-Unis lorsqu'ils étaient mineurs), ainsi qu'aux titulaires du statut légal temporaire, en échange de la construction du mur. Mais les démocrates ont rejeté la proposition de Trump, qui les accuse de ne s'intéresser qu'aux élections présidentielles de 2020 ("qu'ils ne remporteront pas"), plutôt qu'aux intérêts de leur économie. De plus, toujours concernant le "shutdown", le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la paralysie des administrations fédérales pouvait faire perdre jusqu'à 1 point de croissance au 1er trimestre 2019.



Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got up to speak. They don’t see crime & drugs, they only see 2020 - which they are not going to win. Best economy! They should do the right thing for the Country & allow people to go back to work. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 janvier 2019

En Bref. Aujourd'hui, le Forum économique mondial (WEF) ouvre ses portes à Davos. L'agence de notation Fitch a maintenu à "stable" la perspective d'évolution de la note de la dette souveraine à long terme de la France, actuellement de AA . En Russie, l'excédent commercial a bondi de 69% en 2018 , à 194 milliards de dollars, en partie en raison de la hausse des exportations. La croissance économique chinoise a ralenti au 4ème trimestre 2018 (+6.4%, contre +6.7% au T4 2017), son plus faible niveau depuis 2009, et ressort à +6.6% sur l'ensemble de l'année 2018 (contre +6.8% en 2017), ce qui représente le rythme le plus faible depuis 1990.

