MINUTE MACRO : Les bonnes et mauvaises nouvelles de Trump, Revers pour Salvini, Peso argentin, Stat éco

Hier, les marchés ont profité de l'apaisement des tensions commerciales pour reprendre des couleurs mais la baisse domine à nouveau compte tenu des statistiques décevantes publiées ce matin en Europe et en Chine. L'Argentine digère la victoire écrasante du péroniste Alberto Fernandez face au président Mauricio Macri. En Italie, il faudra patienter jusqu'au 20 août pour connaitre le sort réservé au gouvernement de Giuseppe Conte. Trump fait la pluie et le beau temps. Hier l'administration Trump a décidé de reporter au 15 décembre les taxes douanières punitives sur une série des produits électroniques (téléphones et ordinateurs portables, consoles de jeu, etc.) importés de Chine. De plus, Pékin et Washington ont annoncé une reprise des pourparlers dans deux semaines. En parallèle à ces bonnes nouvelles, le président américain a menacé de quitter l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en raison, selon lui, des traitements de faveur accordés à la Chine au détriment des Etats-Unis. "Nous partirons s'il le faut (…) Nous savons qu'ils nous entubent depuis des années et cela n'arrivera plus jamais" a-t-il déclaré.



En Italie, l'examen de la motion de défiance est reporté. Hier, Matteo Salvini souhait que les sénateurs signent la fin du gouvernement et que des élections anticipées soient, par conséquent, déclenchées. Mais finalement, le Sénat italien a décidé de reporter à la semaine prochaine (au mardi 20 août précisément) le débat sur la motion de censure déposée par le chef de La Ligue.



Le taux de change ARS/USD se stabilise. Le peso argentin a perdu jusqu'à 25% lundi et 10% hier face au dollar, en raison de la défaite du président libéral sortant Mauricio Macri face à Alberto Fernandez aux élections primaires de dimanche, organisées en vue de l'élection présidentielle d'octobre. Aujourd'hui, le taux de change semble se stabiliser.



Encore de mauvaises statistiques économiques. En Europe , la production industrielle a reculé de 1.6% (consensus -1.4%). En Allemagne , le PIB s'est contracté de 0.1% au deuxième trimestre, conformément aux attentes des analystes. En France , comme attendu, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0.2% en juillet. En Chine , la croissance de la production industrielle est ressortie à 4.8% en juillet, sa plus faible croissance depuis 17 ans.



