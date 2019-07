MINUTE MACRO : Les femmes aux commandes de l'UE, L'Europe dans le viseur de Trump, Fed et BCE… 0 03/07/2019 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Les membres de l'UE ont réussi à s'entendre sur le nom des prochains dirigeants, ou devrais-je dire dirigeantes, de la Commission européenne et de la BCE. Après la Chine, Trump s'en prend à l'Europe et dresse une lite de produits à surtaxer. La BCE n'est pas pressée d'agir. La France se met en travers de l'accord UE/Mercosur. Trump tente coûte que coûte de faire rentrer des alliés au sein de la Fed. Les femmes au pouvoir. Les successeurs de Jean-Claude Juncker et de Mario Draghi ont enfin été trouvés, les dirigeants de l'UE sont parvenus à se mettre d'accord. C'est la ministre allemande Ursula von der Leyden qui prendra la tête de la Commission européenne et Christine Lagarde qui gouvernera la BCE.



Pas d'assouplissement monétaire dans l'immédiat. Alors que les derniers propos accommodants des banquiers centraux laissaient envisager l'annonce de nouvelles mesures de relance dès la prochaine réunion en juillet, il est possible que finalement, les membres du conseil des gouverneurs de la BCE attendent septembre pour assouplir davantage la politique monétaire selon Bloomberg. Les membres de la BCE attendent d'avoir des "prévisions économiques à jour pour étayer leur décision".



L'accord UE/Mercosur rencontre des embûches. La France n'est pas prête à ratifier l'accord de libre-échange conclu entre l'UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela). "Moi je ne peux pas vous dire que nous allons aujourd'hui ratifier le Mercosur. On va le regarder dans le détail et en fonction de ce détail, nous allons décider. La France pour l'instant n'est pas prête à ratifier" a affirmé Ndiaye, porte-parole du gouvernement français. L'accord va tout d'abord être traduit en véritable texte juridique et devra ensuite être approuvé, à l'unanimité, par les Etats membres de l'UE. Le Brésil est confiant et assure également que la récente signature de l'accord commercial UE/Mercosur ouvre la voie à d'autres traités équivalents, notamment avec l'AELE (Association européenne de libre-échange : Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse) et le Canada.



Trump tente à nouveau de placer ses alliés au sein de la Fed. Après l'échec du président américain de faire entrer ses deux fidèles Stephen Moore et Herman Cain à la Banque centrale, il annonce son intention "de nommer Christopher Waller (membre de la Banque centrale de Saint-Louis dans le Missouri) et Judy Shelton (membre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement)" comme gouverneurs. Mais comme les deux précédents, ils devront passer l'épreuve du Sénat.



I am pleased to announce that it is my intention to nominate Christopher Waller, Ph. D., Executive VP and Director of Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, Missouri, to be on the board of the Federal Reserve.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 juillet 2019

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Judy Shelton, Ph. D., U.S. Executive Dir, European Bank of Reconstruction & Development to be on the board of the Federal Reserve.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 juillet 2019 En Bref.

Donald Tusk estime que les futures dirigeantes des institutions européennes s'opposeront également à toute renégociation de l'accord sur le Brexit .

. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a averti dans son discours prononcé hier que les tensions commerciales risquent de peser sur l'économie mondiale .

. Les Etats-Unis ont publié une liste d'environ 90 produits européens (fromages, whisky, porc, etc.) susceptibles d'être soumis à des droits de douane .

. La BNS estime que ses interventions sur le marché des changes et le maintien des taux négatifs sont essentiels pour lutter contre l'appréciation du franc.

