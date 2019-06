MINUTE MACRO : Les tensions s'additionnent, Bruxelles recadre Londres, Accord commercial, voyage en Inde… 0 24/06/2019 | 11:40 Envoyer par e-mail :

Pression renforcée sur Téhéran pour renégocier l'accord sur le nucléaire. Les indiens, récemment entrés dans la guerre commerciale, vont s'entretenir avec les américains. Non et non, l'accord sur le Brexit ne sera pas renégocié. Les premiers résultats des stress-tests des banques américaines sont positifs. Pendant ce temps-là, les pays d'Asie du Sud-Est avancent sur le projet du plus grand accord de libre-échange du monde. Trump a menacé l'Iran de sanctions supplémentaires. Les tensions montent encore d'un cran entre Téhéran et Washington. La semaine dernière, l'Iran a abattu un drone américain et Trump, qui préparait des représailles, a renoncé au dernier moment aux frappes militaires prévues contre l'Iran. Téhéran a averti samedi que la moindre attaque contre son territoire "mettra le feu aux intérêts de l'Amérique et de ses alliés". Néanmoins, ce week-end le président américain a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions dès ce lundi. Trump met la pression maximale pour forcer le pays à renégocier l'accord sur le nucléaire.



....Sanctions come off Iran, and they become a productive and prosperous nation again - The sooner the better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 juin 2019

De Washington à New Delhi. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, va rencontrer son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, suite à la décision du pays dimanche dernier, d'augmenter ses droits de douane sur une trentaine de produits américains.



Des perspectives trop ambitieuses. Le Premier ministre indien Narendra Modi table sur une croissance de 12% par an jusqu'en 2024, alors qu'elle n'a pas dépassé les 6% au cours du premier trimestre 2019. Par conséquent, il anticipe un PIB de 5000 milliards de dollars d'ici 5 ans (contre 2800 milliards en 2018).



Le futur premier ministre ne renégociera pas l'accord sur le Brexit. Boris Johnson, candidat favori à la succession de May, compte renégocier l'accord de divorce conclu avec Bruxelles et plus particulièrement le "filet de sécurité" en Irlande du Nord. Faute de renégociation, Il a toutefois assuré que le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre, avec ou sans accord et qu'il ne paierait pas la facture du Brexit. Son rival, Jeremy Hunt espère lui aussi renégocier l'accord de sortie mais Bruxelles est catégorique sur le sujet : "nous sommes ouverts à des discussions en ce qui concerne la future relation entre le Royaume-Uni et l’UE si la position du Royaume-Uni devait évoluer, mais l’accord de retrait n’est pas ouvert à la renégociation" a déclaré Donald Tusk, le président du Conseil européen.



. Des économistes redoutent une guerre monétaire mondiale si Trump impose des droits de douane punitifs à tous les pays qui, d'après lui, manipulent leur monnaie pour rendre leurs exportations moins chères que les produits américains.

si Trump impose des droits de douane punitifs à tous les pays qui, d'après lui, manipulent leur monnaie pour rendre leurs exportations moins chères que les produits américains. L'euro s'apprécie à son plus haut niveau depuis mars contre le dollar suite aux indices PMI meilleurs que prévu en zone euro (notamment en France, en Allemagne et dans les services) et après les propos de la Fed mercredi, le dollar s'étant déprécié contre toutes les monnaies (voir graphique ci-dessous).

suite aux indices PMI meilleurs que prévu en zone euro (notamment en France, en Allemagne et dans les services) et après les propos de la Fed mercredi, le dollar s'étant déprécié contre toutes les monnaies (voir graphique ci-dessous). Le chômage augmente en Argentine et atteint son plus haut niveau depuis 2006 (10.1%) .

. Les dirigeants de l'association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) se sont réunis ce week-end à Bangkok pour avancer sur le projet du plus grand accord commercial du monde, promu par Pékin .

. Le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, s'est rendu samedi à Jérusalem et y restera jusqu'au 25 juin, pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son homologue russe Nikolai Petroshev, afin de discuter de sécurité régionale et de la présence iranienne en Syrie .

Source : Bloomberg, le 24.06.19

