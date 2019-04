MINUTE MACRO : Négociations USA/Chine, Beige Book, PIB allemand, Déficit Canadien, PMI européen… 0 18/04/2019 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Les discussions entre les deux puissances vont bientôt reprendre, Robert Lighthizer sera reçu à Pékin dans quelques jours, puis Liu He à Washington. Hier, le Livre Beige de la Fed a été dévoilé. Le Canada fait état d'une baisse de son déficit commercial. Les PMI en zone euro ont encore déçu. Différents chiffres économiques seront publiés cet après-midi. De Pékin à Washington. Les négociateurs américains et chinois vont poursuivre les négociations à Pékin la semaine du 29 avril, puis dans la capitale des Etats-Unis la semaine suivante. Il se pourrait que Donald Trump et Xi Jinping concluent un accord peu après.



Conjoncture économique américaine. Le



La France dépasse l'Allemagne. Alors que la banque de France a annoncé il y a quelques jours qu'elle anticipait une croissance du PIB de 1.4% pour 2019, l'Allemagne a abaissé ses prévisions de croissance de 1.0% à 0.5% pour cette année, en raison de la guerre commerciale et du Brexit. Elle s'attend toutefois à un rebond de 1.5% en 2020.



En zone euro, les indices PMI publiés ce matin déçoivent. L'activité des services ressort sous les attentes à 52.5 (consensus 53.1) et sous la précédente publication (53.3). L'indice manufacturier (47.8 contre 48.1 prévu) reste bloqué depuis février sous le seuil des 50, traduisant une contraction de l'activité.



Publications de statistiques américaines. Cet après-midi, nous prendrons connaissance des ventes au détail, de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indicateur avancé de la Conference Board. Ce dernier est une agrégation de 10 indicateurs relatifs aux nouvelles commandes, à la confiance des consommateurs, au marché de l'emploi, de l'immobilier, des crédits, etc. Il est conçu pour résumer et mettre en évidence les tendances économiques (creux ou pic d'un cycle économique).



Baisse du déficit commercial du Canada. Contre toute attente, le Canada a réduit son déficit commercial à 2.9 milliards de dollars canadiens en février, grâce à une baisse des exportations de 1.6% contre une baisse de seulement 1.3% des exportations. En effet, les économistes tablaient sur un déficit de 3.51 milliards de dollars canadiens. Le déficit commercial le plus important du pays nord-américain, a été enregistré en décembre 2018 (-4.8 milliards de dollars). Depuis la dernière crise financière, rares sont les fois où le Canada a enregistré un excédent.

Source : Bloomberg Source : Bloomberg

