MINUTE MACRO : Négociations non équitables, Rome a cédé, Réunion à Bruxelles, Projets de Johnson

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les discussions commerciales sino-américaines reprennent mais Trump pose ses conditions. L'activité manufacturière progresse outre-Atlantique. Hier, l'économie populiste a révisé à la baisse son budget 2019. Ce matin, 28 chefs d'Etats et de gouvernements se réunissent à Bruxelles. S'il est nommé prochain Premier ministre britannique, Johnson négociera un accord de libre-échange avec l'UE. Le taux directeur de l'Australie se retrouve à un plus bas historique. Trump veut toujours plus. Les discussions entre Pékin et Washington ont "déjà commencé" a affirmé Donald Trump mais il estime qu'un accord commercial "50/50" n'est pas envisageable. Il indique qu'il est nécessaire que "cet accord penche d'une manière ou d'une autre" en leur faveur car pendant des années la Chine a disposé d'un "grand avantage" dans ses échanges comparé aux Etats-Unis.



Les Etats-Unis tiennent bon. Après les publications décevantes des indices PMI manufacturiers en zone euro, l'indice publié par l'ISM aux Etats-Unis est ressorti au-dessus des attentes, à 51.7. Les investisseurs porteront une attention particulière au rapport sur l'emploi qui sera dévoilé vendredi. Si les chiffres sont bons, la Fed pourrait finalement ne pas abaisser ses taux en juillet.



Rome capitule face à Bruxelles. Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour endettement excessif, le gouvernement italien a révisé à la baisse son objectif de déficit budgétaire pour cette année, passant de 2.4% à 2.04% du PIB. L'Italie estime que ces nouvelles perspectives respectent largement le Pacte de Stabilité et de Croissance de la Commission européenne.



Rencard à Bruxelles. Les chefs d'Etats européens se réunissent ce matin à Bruxelles pour tenter de trouver le successeur de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne.



Il est temps de discuter. Boris Johnson souhaite conclure avec Bruxelles un accord de libre-échange et indique qu'en cas de refus, le Royaume-Uni quittera l'UE sans accord le 31 octobre. "Ce que nous allons faire, c'est mettre sur la table une proposition différente et leur dire : Ecoutez, nous voulons un accord de libre-échange. Nous pouvons commencer à en parler dès à présent si vous êtes sérieux et si vous voulez avoir un processus qui signifie que nous ne terminons pas... avec des droits de douane après le 31 octobre. Si c'est ce que vous voulez, nous sommes prêts à discuter".



“We have to be very clear, we are leaving on 31st, come what may. If [the EU] want to have an arrangement, we’re happy to talk, but If they don’t, let’s be clear that we are parting company on 31st October and we will be ready to do so.” @MPIainDS#BackBoris pic.twitter.com/iU8K8zgac7 — BackBoris (@BackBoris2019) 2 juillet 2019

Baisse des taux en Australie. La RBA a abaissé, comme prévu, son taux directeur de 1.25% à 1.00% et a indiqué qu'elle surveillerait les données macroéconomiques avant de décider de nouvelles mesures d'assouplissement.



En Bref. Le rendement de l'emprunt à 10 ans italien se replie de 7 points de base à 1.89%, au plus bas depuis mai 2018. Le déficit de l'Etat français se creuse , passant de 67.2 milliards à 83.9 milliards d'euros fin mai. Trump a eu une "excellente" conversation avec son homologue nord-coréen et a déjà "hâte" de revoir Kim prochainement. La Chine a prévu d'ouvrir davantage son secteur financier en 2020 en abrogeant les limitations capitalistiques imposées aux investisseurs étrangers.

