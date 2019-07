MINUTE MACRO : Nouvelles taxes US, Trahison de Google, Discours de Powell, Devise refuge, Note souveraine… 0 17/07/2019 | 12:25 Envoyer par e-mail :

Trump remet de l'huile sur le feu en menaçant la Chine de nouvelles taxes douanières. Google est accusé d'espionnage et se retrouve au cœur d'un enquête pour trahison. Powell a tenu un discours hier dans le cadre de l'anniversaire des 75 ans des accords de Bretton Woods. L'allemande Ursula Von Der Leyen a été nommée à la tête de la Commission européenne. L'euro plonge et les valeurs refuges progressent. La trêve n'aura pas duré longtemps. Alors que les deux puissances ont repris leurs négociations sur le commerce et qu'une rencontre physique était attendue entre les différents représentants, Trump a relancé les hostilités. Il estime que la Chine et les Etats-Unis sont encore loin de conclure un accord et menace de taxer 325 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires si nécessaire. De plus, le président américain a promis de lancer une enquête contre Google... sur des soupçons de trahison au profit de la Chine !



“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juillet 2019

Discours de Powell à l'occasion des 75 ans des accords de Bretton Woods. Le président de la Fed s'est d'abord exprimé sur l'environnement post-crise (onze années consécutives de croissance, baisse du chômage, hausse des salaires). Puis il a fait un point sur la conjoncture actuelle, évoquant un ralentissement de la croissance globale, notamment du côté du secteur manufacturier en raison des tensions commerciales, ainsi que d'une faible inflation. Avec les préoccupations sur le commerce international, le Brexit et la question du plafond de la dette fédérale, les perspectives de croissance et d'inflation ne semblent pas s'améliorer. Il a alors jugé bon de rappeler que la Fed surveillait de près ces évolutions et agirait au besoin pour soutenir l'économie.





Elue de justesse. La ministre allemande Ursula Von Der Leyen est officiellement devenue hier la première femme à la tête de la Commission européenne. Sur 733 votes des membres du Parlement européen, 383 voix étaient en sa faveur. Elle prendra ses nouvelles fonctions en novembre prochain, date à laquelle le mandat de l'actuel président de l'institution, Jean-Claude Juncker, prendra fin. Ursula Von Der Leyen a promis de faire de l'urgence climatique sa priorité.



La monnaie unique se déprécie. L'euro a perdu du terrain hier suite à la publication décevante de l'indice ZEW du sentiment économique allemand, qui est ressorti à -24.5, contre -22.1 attendu et -21.1 précédemment. Les ventes au détail, qui ont progressé plus qu'attendu aux Etats-Unis (à +0.4%), ont redonné un peu de souffle au dollar et, en contrepartie, ont continué à faire souffrir l'euro.





Source : Bloomberg, le 17/07/19 Source : Bloomberg, le 17/07/19

Le franc suisse dopé par le regain d'aversion au risque. La monnaie helvétique joue pleinement son rôle de valeur refuge et se rapproche petit à petit du seuil de 1.10 contre l'euro, niveau auquel les opérateurs s'attendent à une intervention de la BNS sur le marché des changes.



"Une économie avancée et prospère". L'agence de notation Fitch confirme la note "A" de la dette souveraine du Japon, ainsi que sa perspective stable.



