MINUTE MACRO : PIB mondial, Trump durcit le ton, Pénalités pour l'Italie, Tokyo doit agir

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'OCDE et les économistes de Bloomberg arrivent aux mêmes conclusions concernant l'impact du conflit commercial. La Chine n'aurait pas dû revenir sur les termes de l'accord. Trump attend des efforts de la part de Tokyo. L'Italie s'attire les foudres de la Commission européenne. En 2021, l'impact des tensions commerciales sino-américaines sera à son maximum. Deux économistes de Bloomberg, Dan Hanson et Tom Orlik, estiment que le conflit commercial entre Pékin et Washington pourrait affecter le PIB mondial à hauteur de 600 milliards de dollars en 2021. L'OCDE a fait le même constat et anticipe une baisse de 0.7% du PIB mondial d'ici 2021, représentant le même montant, si les relations commerciales continuent de se détériorer.

Les effets négatifs de l'augmentation des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine pourraient encore s'intensifier (Graphique ci-dessous) : Impact sur le niveau du PIB et le commerce d'ici 2021-22, en % par rapport au niveau de référence.

Tu veux ou tu veux pas ? Hier, Trump a affirmé "les Etats-Unis ne sont pas prêts à conclure un accord commercial avec la Chine". Il estime que l'accord précédemment négocié aurait dû être signé plutôt que remis sur la table par les chinois. Il juge en effet que la Chine a plus besoin de cet accord que les Etats-Unis car "ils ne peuvent pas continuer à payer des centaines de milliards de dollars de droits de douane". D'ailleurs, "les droits de douane américains sur les produits chinois pourraient (encore) augmenter très facilement".



Ouverture d'une procédure disciplinaire pour endettement excessif. La Commission européenne envisage d'imposer une amende de 3.5 milliards d'euros à l'Italie pour non-respect des règles communautaires en matière d'endettement de déficit budgétaire structurel.



Entente entre Washington et Tokyo ? Donald Trump est mécontent du déficit commercial "incroyablement important" des Etats-Unis vis-à-vis du Japon (68 milliards de dollars) et attend du Japon qu'il annonce "certaines choses, probablement en août, qui seront très bonnes pour les deux pays". La péninsule japonaise a toutefois nuancé les propos du président américain en affirmant qu'aucun accord commercial n'est en passe d'être signé d'ici août. De plus, Donald Trump espère que le Japon, qui vient d'augmenter son budget pour la défense et de renforcer sa flotte d'avions de chasse, restera un solide allié militaire des Etats-Unis en Asie.



En Bref. Les modalités des nouvelles opérations de financement à long terme des banques (TLTRO) devraient être plus strictes a déclaré Ardo Hansson , le gouverneur de la Banque d'Estonie. Trump estime qu' un nouvel accord sur le nucléaire iranien est possible . Le ministre des Affaires étrangères et candidat à la succession de Theresa May, Jeremy Hunt, a annoncé que la formation d'une "nouvelle équipe de négociateurs" permettrait de conclure un accord de retrait .



